VIDEO Rusi imaju novu taktiku ratovanja, ona pokazuje sav njihov očaj

Improvizirana eksplozivna naprava u tenku nije stigla daleko. Navodno je naletjela na minu, a zatim ju je pogodio ukrajinski protutenkovski projektil te je tenk nestao u oblaku dima i krhotina.

Pokušaj VBIED napada naglašava sve veći očaj ruskih snaga, 16 mjeseci nakon što je Rusija proširila svoj rat protiv Ukrajine.

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.



The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v