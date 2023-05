Par iz Velike Britanije naišao je na improvizirano svetište na mjestu gdje je nestala Madeleine McCann.

Britanski par rekao je da su uočili improvizirano svetište nestale Madeleine McCann u rezervoaru koji je policija pretraživala prošloga tjedna. Par umirovljenika navodi kako je na svetište naišao samo sedam mjeseci nakon što je Maddie nestala.

Prizor na koji naišli jako ih je uznemirio, a sve su odmah poslikali i poslali portugalskim detektivima, no nikada nisu dobili odgovor, prenosi Daily Mail.

Svetište se sastojalo se od kamenja postavljenog u obliku strelice koja pokazuje prema mjestu za piknik koje je prošli tjedan prekopala policija. Na improviziranom spomeniku nalazio se veliki kamen na kojemu je bio buket cvijeća i fotografija otete Maddie.

