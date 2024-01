VIDEO Snažna eksplozija u hotelu u Teksasu! Policija poručila: "Izbjegavajte središte grada"

Najmanje jedanaest osoba je ozlijeđeno u eksploziji u hotelu u Teksasu. Prema prvim informacijama jedna osoba je u kritičnom stanju, a dvije osobe su teže ozlijeđene u u eksploziji plina u gradu Fort Vort.

Veliki broj vatrogasaca i policije nalazi se na licu mjesta, a prizori sa lica mjesta su strašni. Eksplozija je uništila nekoliko katova zgrade, piše CNN.

