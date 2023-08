VIDEO Senator se ponovno zamrznuo tijekom presice: "Žao mi je, trebat će nam minuta..."

Nakon svog govora, čelnik manjine u Senatu Mitch McConnell ponovno se ukočio dok je razgovarao s novinarima. Incident je sličan epizodi koju je McConnell doživio na američkom Kapitolu krajem prošlog mjeseca i vjerojatno će pokrenuti dodatna pitanja o sposobnosti 81-godišnjaka da predvodi klub republikanaca u Senatu.

Pročitajte i ovo Sarajevska cesta Pokušaj ubojstva u Novom Zagrebu: Posvađali se i potukli, 45-godišnjak izbo 35-godišnjaka

Epizoda u srijedu dogodila se kada je novinar pitao republikanskog čelnika planira li se kandidirati za ponovni izbor 2026. godine. McConnell ga je morao zamoliti da ponovi pitanje nekoliko puta, nasmijao se na trenutak, a zatim zastao, zatvorio usta i zagledao se ravno pred sebe, prenosi CNN.

Sen. Mitch McConnell freezes up while taking a question about running for reelection at an event in Kentucky. He had a similar episode in Washington a few weeks ago. pic.twitter.com/U6Iao4Venr