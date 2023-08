Nova generacija koja nam pije krv: "Već je najavljen novi vodeni val Dunava koji nam idući tjedan donosi nove količine vode"

Jesmo li se ove godine dovoljno pljeskali? Jesu li ove godine dovoljno zujali?Jesmo li do sada dovoljno brujali? Jer nova generacija komaraca je izletjela i već nam piju krv.

"Ne može se proći Korzom. To je čitav roj komaraca. Neizdrživo", rekao je Miloš Bojanić. "Grizu. Bome grizu dosta. Upravo ti je sletio jedan na rame. Postaju nepodnošljivi", dodao je Toni Panić.

"U Bilju ih ima previše. Da ne pričamo dalje" poručila je Terezija Grčić, i na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Tina Kovačića kako se štiti od komaraca odgovorila je: "Ha nikako. Uđemo unutra, ne idemo van."

Struku, ova nova najezda – ne iznenađuje.

"Nakon izlijevanja Drave izlegle su se nove generacije komaraca koje nas sada, da tako kažem, maltretiraju u svakodnevnom životu", objasnio je Goran Vignjević s odjela za biologiju na Sveučilištu Osijek.

Obavlja se monitoring, a obavilo se i ono najučinkovitije larvicidno tretiranje komaraca. No svejedno ih je previše pa se obavlja i zaprašivanje iz zraka i sa zemlje. U ovo doba, trebala bi to biti posljednja borba s komarcima, no nepredvidivo vrijeme i, još više, velike poplave u Austriji, slit će vodu u Dunav, a to znači - nastavak borbe.

"Bojim se da ovo nije zadnja poplava jer obično jesenje vrijeme donosi nove poplave. Već je najavljen novi vodeni val Dunava koji nam idući tjedan donosi nove količine vode pa vjerujem da će u devetom i desetom mjesecu biti prilike za pokoju bitku", dodao je Vignjević.

Za novo zaprašivanje, čeka se pogodno vrijeme. A do tada…

"Sprejevima se špricamo. Dobro, bitno je da ne bodu", rekli su Jurica i Nika Leninger.

Za borbu protiv komaraca osigurano je 1,5 milijuna eura. Potrošeno je milijun i tristo. No iz Gradskog poglavarstva govore – za nastavak borbe, potegnut će i dublje u džep.

