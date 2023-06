VIDEO Ruska raketa pogodila restoran u centru grada: Među poginulima i dijete, a broj ranjenih samo raste

Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine objavio je na Twitteru da je prema najnovijim informacijama troje ljudi poginulo u napadu na restoran u Kramatorsku, od čega jedno dijete. Naglasio je da bi još ljudi moglo biti pod ruševinama.

Prema najnovijim informacijama, u raketnom napadu na Kramatorsk ranjeno je najmanje 42 ljudi, a broj preminulih se popeo na četvero.

"Teroristička država nastavlja terorizirati civile", napisao je.

⚡️Russian attack on civilian infrastructure on Kramatorsk. Rescuers at work, there might still be people under the rubble.



So far we know of 3 people dead (one of them a child) and 22 wounded - ministry of internal affairs.



Terrorist state continues terrorizing civilians.



