Što se krije iza ubojstva vojnog blogera Vladlena Tatarskog bliskog Kremlju? Jedni tvrde da je to Putinova poruka Prigožinu, dok drugi upiru prstom u Ukrajince.

U Sankt-Peterburgu je ubijen poznati vojni bloger, jedan od najglasnijih propagandista Kremlja Vladlen Tatarski (pravim imenom Maksim Fomin), a zasad se kao osumnjičena navodi Daria Trepova, koja mu je navodno donijela u kafić eksplozivnu napravu u obliku kipića.

U eksploziji je Trepov poginuo, a najmanje 32 osobe su ranjene, od kojih se njih deset nalazi u kritičnom stanju, izvijestile su Ria Novosti pozivajući se na Ministarstvo zdravstva.

Ria Novosti citirale su jednog svjedoka koji je navodno prepoznao Dariju Trepovu. "Ova je žena sjedila za našim stolom. Vidio sam je s leđa. Kad mu je poklonila figuricu, otišla je sjesti na drugo mjesto kraj prozora i zaboravila telefon za našim stolom", rekao je.

VIDEO Poznati ruski vojni bloger poginuo u eksploziji u Sankt Peterburgu

"Voditelj na pozornici uzeo je figuricu iz kutije i izložio je, Vladlen ju je malo držao. I onda se dogodila eksplozija. Trčao sam, uši su mi bile začepljene. Mnogi ljudi bili su prekriveni krvlju", opisao je svjedok, prenosi CNN.

Jedna svjedokinja kazala je da je žena koja se predstavila kao Nastja postavljala pitanja i razmjenjivala primjedbe s Tatarskim.

Prve informacije agencije Interfax govorile su da je Trepova uhićena, no ta je informacija demantirana. Traže je i dalje zajedno s njezinim suprugom, Dmitrijem Rajlovim.

Correction: Daria Trepova was not detained. She is still wanted along with her husband, Dmitry Rylov, a member of the Libertarian Party of Russia. Interfax news agency reported on the detention of Trepova but this turned out to be wrong. https://t.co/TfdYHPZDM5