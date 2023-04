Opsesivno brojanje kalorija, ugljikohidrata, masti i proteina, pretjerano opterećivanje zdravom prehranom - liječnici primjećuju da je toga sve više. A to vodi u ortoreksiju - to je poremećaj prehrane, odnosno nezdrava opsesija zdravom prehranom. Imaju li društvene mreže veze s tim? Stučnjaci kažu - itekako!

Paziti na to što jedemo, da jedmo zdravo i raznovrsno, što više različitko voća, povrća, ribe, itekako je poželjno. No, ima onih kojima to postane opsesija - pa za svaki obrok iščitavaju etikete, mjere koliko što ima ugljikohidrata, masti, proteina. Stručnjaci kažu - to lako sklizne u ortoreksiju!

"Prvi znak je kada ljudi počnu izbacivati određene zdrave dijelove prehrane. Drugi znak je kada onda počnu se fokusirati samo na nekoliko proizvoda za koje su čuli ili su IN ili su na Instagramu ili su od influenserica čuli da su IN i onda se fokusiraju se na par proizvoda koja onda kompulzivno koriste", pojašnjava doktor Ranko Stevanović.

Sve je to poznato i Mateji Klemenčić Klicper. Odlučila je smršavjeti. Prvo je smanjila kruh i slatko.

"Onda je to krenulo s izbacivanjem sve većeg broja namirnica. Poručavanjem prehrane i što sam više pručavala, to sam se sve više bojala hrane, jela po nekakvim pravilima i onda me odjednom samo progutalo", prisjetila se.

Pa je sve vagala, računala - proteine, ugljikohidrate. Što smije, a što ne smije jesti.

"Odjednom je jedini cilj u životu bio da moram biti fit i na neki način sam time htjela nadoknaditi zapravo taj osjećaj manje vrijednosti, nedostatka ljubavi prema sebi i nedostatak samopouzdanja."

Utjecaj su, kaže, imale društvene mreže. Iako je to bilo prije 10 godina. A danas je sve to uzelo puno više maha.

"Na društvenim mrežama kao na internetu sugerira se sve i svašta, a poremećaji poput ortoreksije, anoreksije, ali i pretilosti vidimo kod sve mlađih generacija koji su podložni takvim savjetima koji nisu stručni", kaže nutricionistica Diana Gluhak Spajić.

Mateja je na kraju došla do faze kompulzivnog prejedanja. I tad je zatražila stručnu pomoć.

"Počela sam se debljati jako u kratkom roku, a tad je debljanje bilo najgora stvar koja mi se mogla desiti jer je to narušavalo moju vrijednost. Tad sam tek shvatila da imam problem."

Ortoreksija još nije klinička dijagnoza.

"Ortoreksija je prvi korak ka najtežim poremećajima prehrane, to su najteži ponašajni poremećaji u kojima stotinu i nešto više, uglavnom djevojčica, izgubi glavu", kaže doktor Stevanović.

Pa stručnjaci kažu - ne brojite kalorije, jedite sezonsko, lokalno i još nešto...

"Ljudi krećite se! Prije smo jeli normalne jogurte, jeli smo meso s kožicom i tak dalje i nitko nije radio cirkus od toga, a danas sve živo mičemo zato da bi unijeli manje kalorija, a sjedimo. Nema logike, jel da", poručuje nutricionistica.

U redu je nekada počastiti se i kojom kockicom čokolade. Treba samo biti umjeren u svemu!

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.