Tisuće ukrajinskih vojnika probile su zapadnu granicu Rusije 6. kolovoza invazijom na regiju Kursk, koja označava najveću invaziju na Rusiju od Drugog svjetskog rata.

Moskvu je taj potez uhvatio nespremnu te se od tada vode žestoke borbe.

"Okupio sam vas kako bih razgovarao o situaciji koja se trenutačno razvija u pograničnim regijama Rusije", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku sastanka s visokim dužnosnicima koji je održan u četvrtak.

