VIDEO Pucnjava u luksuznom šoping centru u Bangkoku: Uhićen 14-godišnjak, tri osobe ozlijeđene

Tajlandska policija priopćila je da je u utorak uhitila tinejdžera nakon izvješća o pucnjavi u luksuznom trgovačkom centru u središtu Bangkoka. Policija je rekla da je osumnjičenik koristio pištolj, a prva izvješća sugeriraju da su tri osobe ozlijeđene.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju kako kupci panično trče iz trgovačkog centra, koji je zatvorio sve svoje ulaze, piše BBC.

[Update] People are seen leaving the shopping mall.



The gunshots, confirmed by the police, are coming from the M floor, where an active shooter is believed to be on-site.#Thailand #Bangkok #สยามพารากอน pic.twitter.com/MT3eZmY5nP