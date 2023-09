VIDEO/FOTO Muškarac u borbenoj odori otvorio paljbu, među ubijenima profesor i jedna žena: Pogledajte paniku koja je zavladala

Policija je priopćila da je njihov tim ušao u medicinsku ustanovu u potrazi za osumnjičenim napadačem, opisanim kao visoki muškarac u borbenoj odori. Osumnjičeni je bio student medicinskog centra Sveučilišta Erasmus, gdje se dogodila pucnjava, potvrdila je policija.

Ubijene su najmanje dvije osobe, potvrdila je policija na press konferenciji, prenosi BBC. Motiv napadača još nije poznat, rekao je nizozemski glavni tužitelj.

39-godišnja žena i 42-godišnji profesor na Sveučilištu Erasmus ubijeni su. Šef lokalne policije Fred Westerbeke rekao je da je 14-godišnja kći ubijene žene također upucana i da je teško ozlijeđena.

Policija je potvrdila da su dvije osobe ranjene. Agencija AP, pozivajući se na lokalne vlasti na mjestu događaja, objavila je da je ozlijeđena i treća osoba.

