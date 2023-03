Šef Wagnera na društvenim mrežama objavio je snimku na kojoj tvrdi da su ukrajinski vojnici u drvenim lijesovima u blizini Bahmuta.

Društvenim mrežama kruži snimka s Twittera u kojoj osnivač ruske plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin stoji ispred drvenih lijesova u kojima se navodno nalaze ukrajinski vojnici.

Ne vide se tijela vojnika, već crne vreće koje Wagnerovci zatvaraju u lijesove te prenose u vojno vozilo.

"Ovo je još jedna pošiljka mrtvih Ukrajinaca. Hrabro su se borili i poginuli. Kamion će ih vratiti kući", rekao je Prigožin.

#Ukraine / #Russia 🇺🇦🇷🇺 A #Wagner release shows dozens of dead Ukrainian soldiers near #Bakhmut , #Wagner claims this was the new batch of soldiers who where sent in



" Yevgeny Prigozhin can be spotted in this video "