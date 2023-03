Ukrajinske snage koje brane Bahmut izložene su sve jačem pritisku ruskih snaga, izvijestila je britanska vojna obavještajna služba u subotu, dodavši da se u tom gradu i oko njega vode sve intenzivnije borbe.

U bitci za grad Bakhmut u Donbasu, kojem nakon sedam mjeseci ogorčenih borbi prijeti opkoljavanje ruskih snaga, pojavljuju se "Bijeli anđeli" i "Tamni anđeli", "cesta života" (autocesta Bahmut-Lisičansk) i "Centar nepobjedivosti".

Bijeli anđeli, policijska skupina za evakuaciju, pretražuju smrtonosne četvrti granatama uništenog grada kako bi evakuirali djecu i starije osobe.

30-godišnja bojnica policije Oleksandra Havrylko je nedavno provela vrijeme u Bahmutu i okolnim selima s Bijelim anđelima, pokušavajući uvjeriti one koji se brinu za posljednjih nekoliko desetaka djece da dopuste njihovu evakuaciju.

Ta je potraga dovela do glasina da policija oduzima djecu roditeljima koji odbijaju otići, što je potaknulo neke obitelji da skrivaju svoje sinove i kćeri. Bojnica policije je pojasnila da zakon kaže kako djecu mogu uzeti samo uz dopuštenje roditelja ili skrbnika.

"Bila je jedna obitelj koja je rekla da nemaju novca za otići ili negdje iznajmiti. S njima je bilo i sedmogodišnje dijete. Djed se htio evakuirati, ali majka nije. Tako smo dva tjedna unaprijed našli stan i fotografirali smo ga da im pokažemo slike. I rekli smo 'gledaj, ovo je mjesto kamo ćeš ići", prepričala je te kazala da su prikazani prizori vlažnih, golih podruma sa zidovima koji se ljušte, mnogi su bez ikakve struje, niti jedan s tekućom vodom.

"Postoje neki slučajevi u kojima ljudi opremaju svoje podrume kako bi u njima bilo koliko-toliko pogodno za život. U jednom sam slučaju vidjela generator i djecu kako igraju video-igrice. Mnogi podrumi nisu čak ni dizajnirani da služe kao skloništa od bombi. Samo su napunjeni stvarima koje su ljudi donijeli kako se ne bi oštetile: tepisi, hladnjaci, perilice rublja - čak i mikrovalne pećnice, od kojih nijedna ne radi. Izgleda kao prljavo skladište, mokro. Nema struje", opisala je Havrylko, prenosi The Guardian.

Havrylko je pokušala objasniti otpor onih koji su odbili otići. "Ljudi su se prestali bojati. Hodat će kroz granatiranje kako bi došli do Centra nepobjedivosti po vodu. Navikli su se na to i mogu se poistovjetiti s nekim dijelovima. Izgubila sam kuću u Mariupolju. Moji su roditelji izgubili dom u Donjecku blizu prve linije bojišnice. Ljudi odbijaju ići jer govore 'to je moj dom' i radije bi tamo umrli", zaključila je.

Bitka traje sedam mjeseci

Ukrajina na područje Bahmuta šalje elitne postrojbe, dok redovna ruska vojska i snage plaćeničke skupine Wagner prodiru još dublje u sjeverna predgrađa Bahmuta, grada na istoku Ukrajine, izvijestilo je britansko ministarstvo obrane u redovitom biltenu.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga objavio je u subotu navečer na Facebooku da ruske postrojbe pokušavaju, ali ne uspijevaju opkoliti Bahmut, dodajući da su branitelji odbili brojne napade u gradu i oko njega.

Bitka se vodi sedam mjeseci, a ruska pobjeda u potpuno razrušenom gradu u kojemu je prije rata živjelo 70.000 stanovnika, bila bi prvi veliki trijumf Moskve u skupoj zimskoj ofenzivi.

Ugledni ukrajinski vojni analitičar Oleh Ždanov rekao je u subotu navečer da ne vidi nijedan znak koji bi pokazivao da će Kijev zapovjediti povlačenje iz grada.

"Trenutačno je situacija više ili manje stabilna. Kada je riječ o napredovanju ruskih snaga, mi smo ga praktično zaustavili", rekao je u intervjuu objavljenom na YouTubeu.

Britansko ministarstvo obrane izvijestilo je da su u posljednjih 36 sati srušena dva ključna mosta u Bahmutu, dodajući da Ukrajinci drže sve manje opskrbnih puteva.

Jedan od tih mostova povezivao je Bahmut sa zadnjim opskrbnim putem iz grada Časiv Jara koji drže Ukrajinci i koji se nalazi oko 13 kilometara prema zapadu, dodaje se u izvještaju.

Bahmut pod žestokim ruskim napadima: "Rusi dovoze pojačanja kao na pokretnoj traci"

Rusko topništvo gađalo je u petak zadnje ceste kojima se može izići iz Bahmuta, želeći potpuno opkoliti grad i približiti Moskvu prvoj velikoj pobjedi u ratu u zadnjih šest mjeseci.

Ukrajinski glavni stožer priopćio je da su ruski napadi odbijeni u selima Vasjukivka, Orihovo-Vasilivka, Dubovo-Vasilivka i Hrikorivka koja leže sjeverno od središta Bahmuta.

Rusija tvrdi da će Bahmut biti odskočna daska u osvajanju industrijske regije Donbasa, jednoga od najvažnijih ruskih ciljeva.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji je Bahmut opisao kao "tvrđavu", u subotu je u video poruci zahvalio braniteljima u gradu, ali nije iznio pojedinosti o borbama.