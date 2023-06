U zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u četvrtak rano ujutro tri su osobe poginule, među njima dvoje djece, priopćili su gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i vojne vlasti.

"Tri osobe su poginule, a četiri su ranjene u Desnjanskom okrugu", objavila je vojna uprava Kijeva na Telegramu.

"Među poginulima u Desnjanskom okrugu je dvoje djece (5-6 i 12-13 godina)", dodao je isti izvor.

Kličko je na Telegramu napisao: "Po prvim informacijama dobivenim od spasilačkih ekipa, troje mrtvih, među kojima dvoje djece i četvero ranjenih pronađeno je" u tom dijelu Kijeva.

Ovog tjedna na ukrajinski glavni grad je ispaljeno nekoliko ruskih raketa. U ponedjeljak su Kijevljani morali potražiti sklonište zbog neuobičajenog napada tijekom dana.

Rusija je u srijedu počela evakuirati djecu iz mjesta blizu granice s Ukrajinom koja su zadnjih dana pod jakom topničkom vatrom, pošto je Kremlj ocijenio da je situacija "alarmantna".

Napadi su zaredali na ruskom tlu zadnjih tjedana, a vrhunac je bio u utorak kada je dronovima napadnuta Moskva, nakon prošlotjednog spektakularnog upada ukrajinskih snaga u Bjelgorodsku oblast, uz ukrajinsku granicu.

