Mliječni proizvodi od lani su u prosjeku poskupjeli 30 posto! Usprkos tome domaća proizvodnja iz godine u godinu pada, a farme se zatvaraju. Država kreće u novi pokušaj oporavka tog segmenta poljoprivrede i najavljuje velika ulaganja. No, mljekari traže - smanjenje poreza.

I s kunom i s eurom i u pandemiji i nakon nje, jedno je uvijek isto. Domaćim mljekarima ne teče med i mlijeko.

"Ja kao proizvođač sam jako nezadovoljan kad znam da moj proizvod na mojoj farmi je recimo plaćen nekih četrdeset - pedeset centi, a proizvođač u dućanu to mora prodati za više od eura", rekao je mljekar Igor Rešetar.



U litri je nedovoljno da se namire svi. "Mliječna matematika za proizvođače nije dobra. Jednu litru svježeg mlijeka potrošač će platiti oko euro i trideset centi. Ipak od tog iznosa samo polovica će završiti kod farmera. Ostatak će podijeliti mljekare, trgovci i naravno - država", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Sve je manje onih kojima se to isplati. U Hrvatskoj danas ima tek 2800 proizvođača. Novi plan države je da se proizvodnja mlijeka poveća za 50 posto do 2030. Svima u lancu pomoglo bi i kad bi porezni teret bio niži.



"Mislim da još samo dvije države u Europskoj uniji imaju ovako visoku stopu PDV-a na mliječne proizvode kao Hrvatska. Sve to uvjetuje slabu potrošnju kod hrvatskih građana", istaknuo je Božidar Kuzmić iz Udruge Hrvatske male mljekare.



No, PDV na mlijeko i maslac je već snižen na pet posto. Zašto onda cijene nisu pale? "Konkretno, moji kupci su smanjili, ali nisu smanjili za 20 posto koliko je smanjen PDV, nego su smanjili za deset posto, dok su ostatak zadržali jer su ljudi ionako kupovali", pojasnio je Kuzmić.



Cijene mliječnih proizvoda lani su u prosjeku porasle za tridesetak posto. Ove godine za potrošače ipak stižu bolje vijesti. "Očekujemo da otkupna cijena mlijeka ostane na istima razinama na kojima je sada", rekao je Rešetar.



Da bi ostala stabilna bitno je povećati proizvodnju. Ako državni plan uspije 2030. ćemo se vratiti na razinu iz 2012. godine. Daleko od idealnog, ali dovoljno da mljekarima i puna čaša zapravo ne bude - poluprazna.

"Prodali smo krave"

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala je sa stočarom Mirkom Laslom. "Krave smo, nažalost, lani prodali u Hercegovinu na farmu. Bilo bi mi žao da su otišle na klaonicu. Prema priči novog gazde je cijena mlijeka puno veća nego kod nas", rekao je Laslo.

U rukama je držao dvije bočice. Jednu s vodom, drugu s mlijekom. "Voda je 10 eurocenti skuplja od mlijeka koje proizvode naše krave. Na polici je ta voda 60 eurocenti, a proizvođač dobije 50 eurocenti. Gdje smo mi onda? Više se nije moglo. Cijena mlijeka od 2012. do siječnja 2022. godine nije se pomaknula s cijenom mlijeka,a input ulaznih troškova je svake godine rastao", istaknuo je.

Laslo smatra da se neće obistiniti obećanje da će do 2030. godine proizvodnja mlijeka biti veća za 50 posto. "Mladi ljudi danas nisu željni baviti se proizvodnjom. Obavezni ste 365 dana raditi na farmi", zaključio je.

Na toj farmi, u Satnici Đakovačkoj, prije je bilo 50 proizvođača mlijeka, a danas ih je samo - dvoje.

Više o problemima s mlijekom pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.