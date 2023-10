VIDEO Petero poginulih nakon prevrtanja kamiona s otrovnim plinom: Oko 500 ljudi evakuirano

Incident, u kojem je petero poginulih osoba nakon što se prevrnuo kamion s amonijakom, dogodio se u petak oko 20:40 sati na američkoj autocesti u ruralnom području Illinoisa. Oko 500 ljudi je evakuirano zbog opasne tvari.

U nesreći je sudjelovalo nekoliko vozila, priopćila je državna policija.

Kamion je prevozio otprilike 7500 galona bezvodnog amonijaka u vrijeme nesreće, prema Agenciji za zaštitu okoliša Illinoisa. Procjenjuje se da je ispušteno oko 4000 galona, ​​navodi se.

BREAKING: An evacuation order is in place for certain parts of the community of Teutopolis, Illinois due to a chemical spill. pic.twitter.com/ysANvgIZj4