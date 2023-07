VIDEO Paklena noć u Ukrajini: Odjekivale sirene i eksplozije, objavljene snimke zračnih napada

Nakon što se Rusija u ponedjeljak povukla iz dogovora o izvozu žita morskim putem, ruske su snage drugu noć zaredom napale ukrajinski grad Odesu koji se nalazi na Crnom moru.

"Ne približavajte se prozorima, nemojte pucati niti otkrivati djelovanje našim obrambenih snaga", na Telegramu je napisao guverner Oleh Kiper, izvijestio je Reuters.

Na cijelom istoku Ukrajine su se sinoć oko ponoći oglasile sirene za uzbunu, ali napad na Odesu bio je "vrlo moćan i zaista masivan", ustvrdio je Serij Bratčuk, glasnogovornik vojne administracije Odese.

"Bila je paklena noć", rekao je te dodao da će točni podaci o žrtvama i materijalnoj šteti biti objavljeni naknadno.

Na društvenim mrežama objavljeni su i videi ruskih dronova i projektila, od kojih su neki lansirani s Krima.

⚡️Cruise missiles launching from Crimea towards Odesa tonight pic.twitter.com/nwckbdTGnX

Sustavi zračne obrane i sirena za uzbunu aktivirani su i u Kijevu. Svjedoci su rekli da su u blizini grada vidjeli eksploziju i dim. Ukrajinski mediji su izvijestili da je čelnik gradske vojne administracije Serhi Popko rekao da su svi dronovi kojima su Rusi napali grad oboreni.

"Teška noć zračnih napada za cijelu Ukrajinu, pogotovo na Odesu, a neprijatelj nije zaboravio ni na Kijev", napomenuo je te dodao da u glavnom gradu nema žrtava niti je zabilježena ikakva šteta.

⚡️Drones arrived over the city, air defence is engaging them https://t.co/BCCWo4oiSL pic.twitter.com/ZsxzSEBgAv