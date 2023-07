Nema mira ni za starce: Putin u rat šalje ljude od 70 godina. "Treba mu još 100.000 vojnika, a ovo je nova meta"

Predsjedniku Vladimiru Putinu očito nedostaje ljudstva za rat u Ukrajini, za koji priprema još 100 tisuća vojnika.



Kijev procjenjuje da Putin planira napad na području oko Kupjanska na sjevernom frontu Ukrajine. Kupjansk je inače oslobođen u iznenadnoj ukrajinskoj protuofenzivi u Harkivskoj oblasti u rujnu prošle godine.



Prema nedavno usvojenom zakonu u Rusiji, rezervisti s najvišim činom mogu biti pozvani u službu do 70 godina, umjesto dosadašnjih 65 godina. Muškarci koji su također odslužili obvezni rok mogu ponovno ići u vojsku do 55. godine, a ne do 45. kao što je bilo dosad.



Od početka rata u Ukrajini, prema nedavnom izvješću, u Ukrajini je ubijeno najmanje 47 tisuća vojnika, no mnogi su i dezertirali, piše Daily Mail.

Pukovnik Serhij Čerevati, glasnogovornik ukrajinske vojske, rekao je da je Rusija naredila bataljonima bivših robijaša da se pripreme za bitku i ispaljuje više od 500 granata dnevno oko Kupjanska.



"Neprijatelj je koncentrirao vrlo moćnu skupinu. Više od 100.000 ljudi, više od 900 tenkova, više od 550 topničkih sustava i 370 MLRS-ova", rekao je Čerevati.



Ruske novinske agencije tvrde da su njihove snage napredovale nešto manje od dva kilometra prema Kupjansku.