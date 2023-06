VIDEO Orban potpuno van kontrole po Twitteru stavljao isječke Johna Travolte: "Gdje je novac?"

Govor mađarskog premijera Viktora Orbana neće se svidjeti njegovim kolegima s kojima sudjeluje na sumitu u Bruxellesu. Jasno je istaknuo poziciju Mađarske koja želi znati tko je doveo Europsku Uniju na rub bankrota.

"Evo me u Bruxellesu gdje uskoro počinje summit premijera. Svi se ovdje u Bruxellesu pitaju samo jedno pitanje. Gdje je novac? Obzirom da je Europska komisija predstavila amandmane oko budžeta, tražeći od država članica da plate još nekoliko stotina milijardi eura, postavlja se pitanje: Kako je do ove situacije uopće došlo? Kako se Europska unija uopće dovela do ruba bankrota", pita se mađarski premijer.

Brussels, #EUCO. We want to know who is responsible for bringing the European Union to the brink of bankruptcy. Where is the money @EU_Commission ? pic.twitter.com/va7l1ipcNy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 29, 2023

Orban je nezadovoljan i činjenicom da se zemalja članica traže sredstva za migrante, a ne protiv njih.

"Od nas žele više novca za migracije, ali ne za jačanje granica, već za dovođenje migranata. Nisu zaboravili ni na sebe. Traže milijarde eura da pokriju povećanje plaća birokratima u Bruxellesu", dodao je.

Kako bi bio siguran da je poslao jasnu poruku, objavio je još jedan gif. Na njemu se vidi John Travolta u slavnom filmu Pakleni šund.

"Sam dvije godine nakon sedmogodišnjeg budžetnog plana, EU ostaje bez novca. Gdje je novac", zapitao se opet.