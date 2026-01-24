Trump se oglasio o muškarcu kojeg su hladnokrvno ubili agenti ICE-a: "Imao je pištolj. Pustite naše domoljube da rade svoj posao"

Američki predsjednik Donald Trump komentirao je u subotu pucnjavu u Minneapolisu u kojoj su savezni agenti američke imigracijske službe (ICE) usmrtili muškarca tijekom intervencije.

Iz Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) naveli su ranije da preliminarne informacije upućuju na to da je muškarac imao vatreno oružje s dva spremnika streljiva. Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju koja navodno prikazuje pištolj ubijenog muškarca.

Trumpova reakcija

"Ovo je pištolj napadača, napunjen, s još dva puna spremnika, i spreman za uporabu - o čemu se ovdje uopće radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno da štite službenike ICE-a? Jesu li je gradonačelnik i guverner povukli?

Pištolj kojeg je žrtva navodno imala u trenutku ubojstva Foto: screenshot/Platforma X

Navodi se da mnogim policajcima nije bilo dopušteno da rade svoj posao, da se ICE morao sam štititi - a to nije nimalo lako! Zašto Ilhan Omar ima 34 milijuna dolara na svom računu? I gdje su deseci milijardi dolara koji su ukradeni iz nekoć velike savezne države Minnesote?

Tamo smo zbog goleme financijske prevare, s milijardama dolara koje nedostaju, i ilegalnih kriminalaca kojima je dopušteno da se infiltriraju u saveznu državu kroz politiku otvorenih granica demokrata. Želimo taj novac natrag i želimo ga natrag ODMAH. Ti prevaranti koji su ukrali novac idu u zatvor, tamo gdje im je mjesto! Ovo se ni po čemu ne razlikuje od doista velike pljačke banke. Velik dio onoga čemu svjedočite zapravo je ZATAŠKAVANJE ove krađe i prevare", napisao je Trump.

"Gradonačelnik i guverner potiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i bahatom retorikom! Ti samodopadni politički budalaši trebali bi tražiti milijarde dolara koje su ukradene građanima Minnesote i Sjedinjenih Američkih Država.

PUSTITE NAŠE ICE DOMOLJUBE DA RADE SVOJ POSAO! U Minnesoti je uhićeno i uklonjeno 12.000 ilegalnih kriminalaca, mnogi od njih nasilni. Da su još uvijek tamo, vidjeli biste nešto daleko gore od onoga čemu danas svjedočite", zaključio je.

Trump se u svojoj objavi referira na niz skandala povezanih s prevarama u federalnim programima koji potresaju Minnesotu. Tužitelji navode da bi savezni proračun zbog ovih prevara mogao biti oštećen za milijarde dolara. Mnogi od dosad optuženih su američki Somalijci, što je stvorilo kulturne i političke napetosti u državi.

Ranije se guverner Minnesote Tim Walz oglasio na društvenim mrežama povodom pucnjave te je poručio da "predsjednik mora prekinuti ovu operaciju", ocijenivši je "mučnom", dok se državom prolamaju prosvjedi nakon što su se internetom proširile šokantne snimke pucnjave.

Oglasio se Vance

O svemu se oglasio i američki podpredsjednik J.D Vance koji je optužio vodstvo Minneapolisa da odbija suradnju s federalnim službenicima na terenu.

"Kada sam posjetio Minnesotu, ono što su agenti ICE-a najviše željeli bilo je raditi s lokalnom policijom kako se situacije na terenu ne bi otele kontroli. Lokalno vodstvo u Minnesoti dosad je odbijalo odgovoriti na te zahtjeve", objavio je Vance na društvenoj mreži X, citirajući izjavu predsjednika Donalda Trumpa.