VIDEO Objavljena snimka snažnog ukrajinskog udarca Putinu: Brodu od 65 milijuna eura nije bilo spasa

Ukrajina je objavila video koji navodno prikazuje uništenje još jednog ruskog broda pomoću pomorskih dronova kamikaza. Na snimci se vidi dramatičan napad na oko 65 milijuna eura vrijedan i 56 metara dugačak brod Ivanovec, koji je ploveći u blizini Krima pogođen s nekoliko letjelica.

"Pripadnici specijalne jedinice Grupa 13 ukrajinske vojne obavještajne službe uništili su Ivanovec. Neprijateljsko plovilo nalazilo se na jezeru Donuzlav na privremeno okupiranom Krimu", objavio je Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

The GUR published footage of naval drone attacks on Russian missile boat Ivanovets in Ozero Donuzlav in occupied Crimea. As a result of a series of direct hits to the hull, the Russian ship suffered damage incompatible with further movement. It rolled to stern and sank. pic.twitter.com/1nczohhi11