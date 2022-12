Ministrica Irena Vujović na konferenciji za medije odgovarala je na pitanja vezana za ekološku katastrofu koja se dogodila u Pirotu.

Nakon ekološke katastrofe s amonijakom u Pirotu, tijekom koje je iz prevrnute cisterne iscurilo 20 tona amonijaka, pri čemu su dvije osobe smrtno stradale, a više od 50 ljudi je hospitalizirano, ministrica zaštite životne sredine Srbije Irena Vujović šokirala je javnost u Srbiji na konferenciji koja se održala na tu temu.

Tako je ministrica svojim istupom poručila da nema potrebe da ona zna bilo što o toj ekološkoj nesreći u Pirotu te da ne mora znati tko je odgovoran za tu katastrofu.

No, novinari nisu prestajali s pitanjima, a nju je to sve više činilo nervoznom. Posebno ju je razljutilo pitanje zna li koliko je Elixir, grupacija iz Šapca koja je vlasnik teretnog vlaka koji je iskočio iz tračnica, uskladištio i koliko je amonijaka iscurilo.

Na to pitanje odgovorila je da postoje inspekcijski zapisnici, a na novinarsko inzistiranje da taj podatak ona mora znati odgovorila je: "Što sam ja dužna znati? I ne samo on, nego svi u cijeloj Srbiji imaju propisano prema svojim kapacitetima i svojim skladištima, laboratorijima, ispitivanjima, što kaže inspekcija."

Na novinarsku konstataciju da tolika količina amonijaka ne bi smjela biti na željeznicama ministrica se dodatno uzrujala.

"Što bih ja trebala mjeriti tu količinu? Ne znam što me to pitate, što to znači za količinu, tko je trebao ići mjeriti količinu, tko je ušao u vagon, samo mi recite", govorila je. Na ponovno pitanje tko je mjerio, rekla je: "Vjerojatno kargo."

No, novinari su željeli dobiti konkretne odgovore, pa ih je zanimalo tko im daje dopuštenje, ali ministrica više nije imala strpljenja: "Ma, dajte sad, stvarno ste neozbiljni. Pitajte me nešto kao ministricu zaštite životne sredine što je adekvatno, sada trošimo vrijeme, rekli ste da ćemo kratko odgovarati."

Ministrica Vujović nije se zaustavila te je svoj gnjev usmjerila prema novinaru koji je želio dobiti odgovore na pitanja: "Ako te kolege koje vam šalju pitanja koja čitate s telefona zanima zašto ministrica danas nije na lokaciji, nisam zato što ne možemo po zakonu, a čak i oni koji mogu po zakonu ne smiju danas zbog Tužiteljstva koje je na terenu."