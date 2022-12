Ursula von der Leyen, šefica Europske komisije odbila je u ponedjeljak na presici odgovoriti na pitanja o odnosima potpredsjednika EK Margaritisa Schinasa s Katrom, što je izazvalo bijes novinara u Bruxellesu. Inzistirali su na odgovorima o najvećem korupcijskom skandalu koji je pogodio EU posljednjih nekoliko godina.

Journalists outraged about the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, dodging questions about the Qatar-European Parliament corruption scandal



She was asked about M. Schinas, VP of the EC & his suspicious, favorable comments on Qatar pic.twitter.com/KT8shrloNe