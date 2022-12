Policija u Bruxellesu trenutačno provodi drugu raciju u uredima Europskog parlamenta, usred korupcijskog skandala koji se razbuktao u vezi s katarskim lobiranjem u EU, prema belgijskom saveznom tužitelju.

Prema belgijskom saveznom tužitelju, policija u Bruxellesu trenutačno provodi drugu raciju u uredima Europskog parlamenta, usred korupcijskog skandala koji se razbuktao u vezi s katarskim lobiranjem u EU.

BREAKING: Brussels police are currently conducting a second raid on European Parliament offices, amid a snowballing corruption scandal related to Qatari lobbying in the EU, according to Belgian federal prosecutors.



Full story to come. pic.twitter.com/GRq9yCHWlB