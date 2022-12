Tko može i ima - taj je u ovim trenucima već u zrakoplovu za Dohu. Otišla je, iako nije planirala do finala, i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Čarter s navijačima kreće i iz splitske zračne luke - bila je vijest koja se brzo proširila gradom. Operacija nije ni malo jednostavna. Prodaja ide preko Splita, u organizaciji tvrtke iz Sarajeva, avion unajmljen u Bugarskoj.

"Već smo sad do prije nekih sat vremena prodali kontigent. To je nekakvih četrdesetak putnika, otvorena je još i lista čekanja", pojasnio je prodajni savjetnik Egidio Košta.

Svjedočiti još jednom povijesnom uspjehu naših sportaša teško je odoljeti. "Mislio sam i prije otići, ali sad kad smo došli do polufinala idemo pa što bude. Nama je plan da ostanemo ili za finale ili za treće mjesto, ali vidjet ćemo za što uspijemo naći karte. Jer je u zadnji čas sada teško doći do karte za utakmicu, a i do avionske", kazao je Jurko.

Nisu ni povoljne. Najlošija mjesta na stadionu za polufinale plaćena su 390 eura. Jednodnevni izlet i bez noćenja penje se tako na više od dvije tisuće eura, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Letimo za Dohu, stižemo ujutro. Bit ćemo tamo cijeli dan i nakon utakmice idemo nazad. Cijene jesu visoke, ali vrijedi svake kune", priznaje Franka Ćorluka.

Nekima je put u Dohu donijela sreća. "Pogodili smo da će Hrvatska proći protiv Brazila na kladionici, dobar džeparac. Tako da ono, iskreno nismo ni zbrajali, tko zna koliko će ispasti", rekao je Krešimir.

Iz turističkih agencija potvrđuju izniman interes. Da je mjesta bilo i više, popunilo bi se. "Iz Zagreba idu četiri čarter leta, ali isto tako je i Qatar Airways pojačao kapacitete, digao je troduplo veći avion nego što inače ide na toj relaciji", kazao je predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain u Dnevniku Nove TV.

