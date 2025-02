Na mitingu u nedjelju u Sremskoj Mitrovici, dok je u Kragujevcu trajao veliki prosvjed studenata, srpski predsjednik Aleksandar Vučić u svojem govoru spomenuo je i svoj odnos s Miloradom Dodikom - čelnikom bosanskih Srba.

"Sad ja mislim, zove me nešto važno, izlazim sa sastanka. S obzirom na to da on voli sakriti svoj broj mobitela i kad god ja vidim da je skriven broj telefona, ja znam da je Mile. Izađem pa se javim jer se na druge te skrivene ne javljam. I sad ja mislim da on ima nešto važno reći, a Mile kaže: 'Samo da čujem, da vidim jesi li raspoložen, kako si?'" rekao je Vučić, piše Nova.rs.

Nikada nisam imao ovakve prijatelje i pomalo zavidim pic.twitter.com/OcHClooo2p — Dragan Maksimović (@knespoljac) February 15, 2025

Čini se da Vučić nije razmislio o tome da je nemoguće znati tko zove sa skrivenog broja i da se samo toj osobi javlja. Možda Vučić ima i neke supermoći prepoznati kada iza skrivenog broja zove Mile.

