Jedan Smogovac kandidira se za gradonačelnika Zagreba: Objavio što će napraviti i što prvo ukloniti

Alin Kavur, poznat kao Dado iz Smogovaca, na svom Facebook profilu objavio je da će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba.

"Drage moje Zagrepčanke, Zagrepčani, svi vi koji volite i izabrali ste za život naš Grad Zagreb prije svega lepi pozdrav. Ja sam Alin Kavur ili poznatiji kao Dado iz Smogovaca.

Ovim putem Vas sve skup lepo pozdravljam i želim službeno naglasiti moju kandidaturu za gradonačelnika Grada Zagreba pod sloganom "Smogovac za Zagreb".

Vrijeme je da Grad Zagreb za gradonačelnika ima svog Zagrepčana.

Za voditi naš Zagreb nisu potrebni ginekolozi, žuti, zeleni ni crveni aktivisti.

Kao dopredsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava, Zagreb prve dvije godine svog mandata, danas vijećnik svojim znanjem, iskustvom odlučio sam se na kandidaturu.

U svojem mandatu borio sam se za boljitak građana naše Dubrave kao i Grada Zagreba.

Sa sadašnjom gradskom vlasti to je bio ogroman izazov i gotovo nemoguć.

Na moj prijedlog izglasan je pružni nadvožnjak na smrtonosnom pružnom prijelazu u Trnavi.

Gradska vlast do danas nije pokrenula ništa po tom pitanju.

Organizirao sam mnogobrojne prosvjede kako bi spasili otimačinu Tomislava Tomaševića mjesnih odbora koje prenamijenjuje iako nisu adekvatni u privremene vrtiće.

Ta priča je završila tako da je gradonačelnik Tomašević prvo poslao naoružane zaštitare a kasnije i policiju na korisnike prostorija umirovljenike.

Moja borba protiv rodne ideologije je bila od prvog dana mandata.

U mojem mandatu bio sam prisutan i u organizaciji mnogobrojnih humanitarnih akcija.

Vrlo uključen u pomoć ženama i djeci koji su stizali u Zagreb iz Ukrajine.

Nisam vidio niti jednog kandidata da su bili prisutni eventualno su došli pokupiti samo političke bodove na prosvjedu kojeg sam ja organizirao i pozvao medije.

Dosta je bilo lažnih obećanja i manipuliranja građanima našeg Zagreba. Da li će moja kandidatura biti od predlagatelja moje stranke HSP ili ću ići kao nezavisan kandidat predlagatelja birača obavijestiti ću javnost uskoro.

Cjelokupni moj program ću uskoro predstaviti a za početak vam predstavljam nekoliko stavki programa.

Ne obećajem kao neki kandidati priče za malu djecu poput metroa u Zagrebu.

Obećajem ono što je realno i što ću napraviti. Kao gradonačelnik uvesti ću ZG kartice za umirovljenike, samohrane roditelje,osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene", poručio je.

"Osobe koje će ispunjavati uvjete za ZG karticu imati će pogodnosti kao što su jeftiniji lijekovi uz subvenciju Grada Zagreba do 20 posto, besplatan ulaz u muzeje i kazališta, subvenciju Grada Zagreba do 10 posto kod plaćanja računa za plin i struju kao i subvenciju za vodu od 10 posto i još puno toga.

Odmah ukidam ZG vrećice i smanjujem porez na dohodak u Gradu Zagrebu značajno više nego to sada obećava gradonačelnik Tomašević.

Povećati ću ulaganja u sve naše kvartove a ne selektivno kao što to radi sadašnji gradonačelnik.

Konačno ću riješiti odlagalište otpada sa zatvaranjem u Jakuševcu i premještanjem na drugu pogodnu lokaciju. Obećajem građanima Resnika da u Resniku sigurno neće biti novo odlagalište odnosno centar za gospodarenje otpadom.

Postoje lokacije gdje neće utjecati na zdravlje naših građana.

Isto tako odmah ću pokrenuti izgradnju škole i vrtića u Čulincu koje se obećava već desetljećima. I na tom sada smetlištu Tomislav Tomašević je u predizbornoj kampanji se naslikavao i obećao realizaciju međutim ništa.

Ono još žalosnije je to da pored tih srušenih baraka i smeća uredno na ulici piše škola.

I pokojni Bandić pa i Tomašević su financirali da se redovno oboje slova "škola" na ulici. Obećajem da ću vratiti taxi stajalište u Masarykovoj ulici i odmah dati ukloniti one mačkice koje je dao oslikati Tomašević. Vraćam hrvatske zastave i to sve koje je dao ukloniti Tomašević pod izlikom da je skupo održavanje. Za vrijeme mog mandata u Zagrebu se neće vijoriti LGBTIQ zastave binarnih, nebinarnih. Grupi Zagrepčana "ZG 80"obećajem prostor gdje će se moći družiti , zabavljati imati disco večeri.

Za vrijeme mojeg mandata roditelji, bake, djedovi će slobodno šetati sa svojim unucima i djecom bez straha da li će na zagrebačkim ulicama naići na gay paradu gdje su sudionici neprikladno i eksplicitno odjeveni. Neće moći mahati sa dildom u rukama na javnom mjestu. Gay parade će moći održavati u dvoranama ali o svom trošku a ne o trošku građana Grada Zagreba.

Naravno obećajem onaj stari lepi beli Zagreb grad.Pokošen, uređen, bez smeća, štakora, lisica i divljih svinja.

Kao gradonačelnik Zagreba neću financirati ni biti nazočan na ni jednom partizanskom derneku kao što to radi Tomašević i njegova družina.

Isto tako kao gradonačelnik zabraniti ću bilo kakve simbole totalirističkog režima na javnim mjestima.

Europska unija je donijela odluku vezanu za komunističke režime.

Neću dozvoliti u Gradu Zagrebu jugoslavenske zastave i simbole na javnim mjestima. Jugonostalgičari i titoljupci neka u svojim domovima imaju što žele ali neće više na ulicama Zagreba.

Zagreb ću učiniti Zagrebom kakvog svi pamtimo gostoljubiv, pun sadržaja i događanja Službeni jezik je hrvatski i neću dopustiti da naši roditelji, bake, djedovi moraju naručivati usred Zagreba kavicu na engleskom jeziku. Želim naglasiti da sam odrastao u Australiji i volim sve ljude bez obzira na nacionalnost, vjeru i boju kože. Međutim ukoliko su došli živjeti u Zagreb ili raditi moraju poštivati kulturu,vjeru i službeni jezik.

U Australiji pa i svim zemljama EU moraš znati jezik i poštivati njihove zakone.

Ja imam jako puno prijatelja iz Hercegovine i odlazim na Kupreške večeri.Ono što želim reći je da su njihova djeca koja su rođena tu pa i oni poprimili zagrebački duh.

Svi su dobrodošli kao i uvijek u Zagreb tražimo samo da poštuju kulturu našeg Grada Zagreba. Riješiti ću problem parkirnih mjesta u svim kvartovima.

I za kraj ponovno ću pokrenuti projekt "Zagreb na vodi" jer Zagreb to zaslužuje i Zagreb to treba. Mi smo jedini grad uz rijeku bez bilo kakve infrastrukture i prijevoza uz Savu. Pozivam sve moje Zagrepčanke,Zagrepčane pogotovo moje sugrađane iz Dubrave koju su sadašnji i bivši gradonačelnici zaboravili na nadolazećim izborima za gradonačelnika zaokružite Alin Kavur.

Moja poruka svim ostalim kandidatima pomesti ću vas sve.

Smogovac iz Zagreba za Zagreb", napisao je.

