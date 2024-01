VIDEO Kaos u Rusiji: Stotine nasrnule na policiju, građane rastjerali suzavcem

Policija je ispalila suzavac i uhitila okupljene nakon što je izbila tučnjava među ljudima koji su se okupili u znak podrške aktivistu Failu Alsynovu. Nije poznato koliko je ljudi privedeno.

Asynov je optužen za vrijeđanje radnika migranata u govoru koji je održao u travnju 2023. na prosvjedu zbog planova za iskopavanje zlata u Baškortostanu, koji se nalazi u ruskom južnom Uralu blizu granice između Europe i Azije.

Njegovi pristaše rekli su da je slučaj protiv njega osveta za njegovu ulogu u prosvjedima prije nekoliko godina u kojima su aktivisti uspješno blokirali planove za iskopavanje koje lokalno stanovništvo smatra svetim mjestom.

"Veliko hvala svima koji su me došli podržati. Nikada ovo neću zaboraviti. Ne priznajem svoju krivnju. Uvijek sam se borio za pravdu, za svoj narod", rekao je Alsynov nakon presude.

Bashkortostan right now. One of the poor provinces of Russia. Of course, its governor is fully supportive of war & hateful of the "decadent" West. And of course, his daughter lives in Austria.#RussiaIsCollapsing #StandWithUkraine pic.twitter.com/HqhkbSTMM4