VIDEO Kamere uspjele zabilježiti atmosferu ispred Prigožinova groba: Najstrože osiguranje i znatiželjnici s mobitelima

BBC-jeva novinara Stevea Rosenberga zanimalo je kako izgleda groblje poginulog šefa grupe Wagner Jevgenija Prigožina.

Iako je novinarskim ekipama bilo zabranjeno ući do samog mjesta gdje je Prigožin sahranjen, kamere su uspjele zabilježiti sigurnosne snage koje čuvaju grob.

Ispred su tako viđene vojska i policija, kao i znatiželjnici koji su fotografirali groblje u Sankt Peterburgu, lokaciju koja je ostala u tajnosti do samog dana pogreba održanog u utorak.

"Ovo je vjerojatno rusko groblje s najstrožim osiguranjem. Policajci su na svakih pet metara. Ovo je gotovo kao lockdown", izvijestio je Rosenberg te video podijelio na svom profilu na platformi X (bivši Twitter).

We visit the St Petersburg cemetery where Yevgeny Prigozhin, according to his press service, has been buried. Our report from St Petersburg for @BBCNews. Camera @AntonChicherov Producer @LizaShuvalova pic.twitter.com/zRoO8GIZJv