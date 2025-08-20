Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
STAR TREK TEHNOLOGIJA

U park postavili hologramskog policajca i smanjili stopu kriminala

Piše D. Z., 20. kolovoza 2025. @ 17:00 komentari
"Hologramcajac" u Južnoj Koreji - 3 Foto: Profimedia
Ono što je bila fantazija u Zvjezdanim stazama sada je stvarnost u ovoj dalekoistočnoj zemlji.
Najčitanije
  1. Lutrija, ilustracija
    Dobitak iz svibnja

    Drama na vrhuncu: Nitko nije podigao 37 milijuna eura osvojenih na Eurojackpotu - rok je sutra!
  2. Thompsonov koncert
    EVO ZAŠTO

    Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
  3. Meksička nacionalna garda
    odrubljene su

    Stravični prizori uz cestu: Pronašli šest ljudskih glava

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Policija bez policajaca: Hologram u Seulu tjera kriminalce i privlači poglede
STAR TREK TEHNOLOGIJA
U park postavili hologramskog policajca i smanjili stopu kriminala
Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale
NA ZAPADNOJ OBALI
Izrael odobrio kontroverzni projekt i zadaje novi udarac Palestincima: "Riječ je o kobnom planu..."
Peugeot, Opel, Renault i Škoda povlače vozila u Hrvatskoj: Rizik od požara i smanjenja sigurnosti
JE LI I VAŠ NA POPISU?
Izdano upozorenje za nedostatke na deset modela automobila: Jedan može izazvati požar
Indijac napastovao tinejdžericu tijekom devetosatnog leta
STRAVIČAN NAPAD
Biznismen napastovao tinejdžericu dok je spavala na letu: Bila je u stanju šoka, ništa nije izgovorila
Lavrov: Rusija spremna s Ukrajinom razgovarati o političkim aspektima dogovora
SERGEJ LAVROV
Putinov šef diplomacije: "Spremni smo raspravljati, ali ne možemo se složiti..."
Tužitelj: Preliminarna istraga pokazuje da je u Poljskoj pao vojni dron
uzbuna u Poljskoj
VIDEO Eksplozija potresla selo, razbijeni prozori na kućama: Istraga otkrila o čemu se radi
Dobitnik milijunskog Eurojackpota još se nije javio
Dobitak iz svibnja
Drama na vrhuncu: Nitko nije podigao 37 milijuna eura osvojenih na Eurojackpotu - rok je sutra!
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
DHMZ upozorava na promjenu vremena uz kišu, moguće i grmljavinsko nevrijeme
hladna fronta
Izvanredno priopćenje DHMZ-a, izdana upozorenja: Moguće tuča i bujične poplave, na moru pijavice
More na plaži Tehnička radiona u Pločama onečišćeno fekalijama
Escherichia coli
Fekalije na popularnom kupalištu: Ne ulazite u more!
Sramotna presuda: Sutkinja oslobodila mladića koji je u TV kamere urlao "Za dom spremni"
Sramotna presuda
Sutkinja oslobodila mladića koji je u TV kamere urlao "Za dom spremni!": Pogledajte obrazloženje
Buknuo požar u Dubrovačkom primorju: Dignuti kanaderi
Gori od jutra
Požar prešao u Hrvatsku: Vatrogasci odjurili na teren, dignut i kanader
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Dobitnik milijunskog Eurojackpota još se nije javio
Dobitak iz svibnja
Drama na vrhuncu: Nitko nije podigao 37 milijuna eura osvojenih na Eurojackpotu - rok je sutra!
Među najtraženijim zanimanjima u državi su odgojitelji
Posežu za nestručnim ljudima
Ovo je jedno od najtraženijih zanimanja u državi: "Negdje se traži i po 12 zaposlenika, a kadra nema"
show
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
zdravlje
Otkrivena prijelomna točka kada tijelo počinje rapidno starjeti!
Pozor!
Otkrivena prijelomna točka kada tijelo počinje rapidno starjeti!
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
zabava
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Opći kviz znanja otkriva znate li se više od prosječnog kvizaša
Pokažite što znate!
Opći kviz znanja otkriva znate li se više od prosječnog kvizaša
tech
Uveli su jednu malu promjenu i posjećenost pornografskih stranica drastično je pala
Evo i zašto
Uveli su jednu malu promjenu i posjećenost pornografskih stranica drastično je pala
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
sport
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
silno motiviran
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
Imane Khelif objavila fotografiju nakon makeovera i šokirala ženstvenošću
GODINU DANA OD ZLATA
Imane Khelif objavila fotografiju nakon makeovera i šokirala ženstvenošću
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
tv
Daleki grad: Posramio ju je sa samo nekoliko riječi...
DALEKI GRAD
Daleki grad: Posramio ju je sa samo nekoliko riječi...
Daleki grad: Taman kada su se razveselili, stigle su i loše vijesti
DALEKI GRAD
Taman kada su se razveselili, stigle su i loše vijesti
Zlatni kavez: Je li napokon došao do onoga tko je odgovoran za sve?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Je li napokon došao do onoga tko je odgovoran za sve?
putovanja
Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara
Bagatela!
Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
novac
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
lifestyle
Značenje imena koje je svojoj kćeri dao pjevač Petar Dragojević
DIVNO JE
Šesto dijete: Značenje imena koje je svojoj kćerkici dao pjevač Petar Dragojević
Ponuda crnih hlača u trgovinama
Omiljene!
Hlače koje gotovo svaka žena ima u ormaru: Pronašli smo 15 modela već od 5,99 eura
Kolači s pudingom
Brzi, a tako fini kolači
Imamo 15 ideja za jednostavne i brze kolače s pudingom
sve
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene