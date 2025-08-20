U park postavili hologramskog policajca i smanjili stopu kriminala

Južna Koreja riješila je problem raspoređivanja policajaca na terenu bez da zapravo rasporedi policajce. Svake noći između 19 i 22 sata u glavnom gradu Seulu, u gradskom parku Judong br. 3, hologramski policajac u prirodnoj veličini oživljava ponavljajući upozorenja o nadzornim kamerama i prijeteći da će pravi policajci reagirati "u stvarnom vremenu".

Suelska policija tvrdi da nije riječ o nikakvom PR triku, nego o projektu tehnološke tvrtke Hologrammica koji oni u potpunosti podržavaju. Iz tvrtke pak kažu da je njihov proizvod više od pukog digitalnog ukrasa za izlog.

Od postavljanja virtualnog policajca u listopadu u sklopu inicijative "Siguran park", prijavljeni zločini u tom području pali su za otprilike 22 posto, rekla je policija. Ta statistika uspoređuje podatke iz istih sati prije i nakon što je hologram pušten u rad. Iako očito ne može nikoga uhititi, policija kaže da je sama digitalna prisutnost dovoljna da odvrati loše odluke, piše VICE.

"Hologramcajac" u Južnoj Koreji - 2 Foto: Profimedia

"Iako je nakon detaljnijeg pregleda bilo jasno da osoba nije stvarna, sama percepcija prisutnosti policije imala je značajan odvraćajući učinak", rekla je policija u priopćenju.

Hologram je visok preko 170 cm i modeliran je prema pravom čovjeku. Izgleda pomalo neobično, posebno kada svijetli u mraku i upozorava vas da je područje pod nadzorom. Njegovu prisutnost neki su na internetu opisali kao korisnu i visokotehnološku, a drugi ga uspoređuju sa svjetlećim strašilom.

"Što dovraga? Ovdje patrolira policajac duh, pa što da ljudi misle?“, napisao je jedan korisnik.

Ipak, čini se da psihološki učinak djeluje, barem na papiru. Načelnik policijske postaje Jungbu, Ahn Dong-hyun, rekao je novinarima da se hologram "etablira kao pametni sigurnosni uređaj" te da postoje planovi za proširenje ovakvih odvraćajućih sredstava potpomognutih umjetnom inteligencijom na druga područja.

Južna Koreja se dugo oslanjala na eksperimentalnu tehnologiju za javnu upotrebu - od prepoznavanja lica u školama do virtualnih asistenata na željezničkim kolodvorima. Ovo se zapravo savršeno uklapa. Dijelom je to upozorenje, dijelom prisutnost, a dijelom optika.

"Hologramcajac" u Južnoj Koreji - 1 Foto: Profimedia

Je li pad kriminala rezultat stvarnog odvraćanja ili ljudi jednostavno izbjegavaju park jer sada ima svjetleću projekciju autoriteta, još je uvijek predmet rasprave. Ne miče se niti trepće, ali prisutnost holograma dovoljna je da ljude natjera da dvaput razmisle - i to je, očito, cijela poanta.