VIDEO Izraelska vojska upala na brodove s pomoći za Gazu. Iz flotile poručili: "30 brodova i dalje plovi prema cilju"

Izraelska mornarica presrela je brodove koji su prevozili pomoć Gazi i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila koja su dio Globalne Sumud flotile (GSF) "sigurno zaustavljeno" i da se oni na njima prebacuju u izraelsku luku. Dodaje se da je mornarica naredila plovilima da promijene kurs jer su se "približavala aktivnoj borbenoj zoni".

Flotila pomoći za Gazu priopćila je kako deseci njezinih brodova i dalje "snažno plove" prema palestinskom teritoriju unatoč presretanju izraelskih pomorskih snaga.

"30 brodova i dalje snažno plovi prema Gazi, udaljeni samo 46 nautičkih milja, unatoč neprekidnim agresijama izraelske okupacijske mornarice", objavila je flotila na X-u u 3.20 po lokalnom vremenu (0020 GMT).

Agence France-Presse također je citirala glasnogovornika flotile Saifa Abukesheka, koji je rekao da su izraelske snage presrele 13 brodova s ukupno oko 200 ljudi, među kojima su mnogi iz Španjolske i Italije.

No, u videu objavljenom na Instagramu izjavio je:

"Naša misija se nastavlja. Oni su odlučni i čine sve što je u njihovoj moći da uspiju probiti opsadu već u ranim jutarnjim satima", rekao je za preostala plovila.

"Izraelske pomorske snage ilegalno su presrele i ukrcale se na brod Hio iz Global Sumud flotile, zajedno s drugim plovilima u međunarodnim vodama. Prijenosi uživo i komunikacije su prekinuti. Status sudionika i posade ostaje nepoznat. Ovo je ilegalni napad na nenaoružane humanitarce. Pozivamo vlade i međunarodne institucije da zahtijevaju njihovu hitnu sigurnost i oslobađanje", objavila je flotila na Instagramu.

Objavljene su i snimke s brodova Florida i All In na koje su se ukrcali izraelski vojnici. Svi članovi posade su odvedeni.

The Global Sumud Flotilla boats Florida and All In have been seized by occupation forces, with all crew members taken. pic.twitter.com/bJ2rtVbiOK — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

"Posljednji trenuci prije nego što smo izgubili kontakt s našim suborcima na nizozemskom brodu Mohammed Bhar, koji plovi prema Gazi u humanitarnoj misiji s konvojem Al-Sumud kako bi probili brutalnu blokadu", objavila je flotila na X-u.