Objavili snimke

VIDEO Izraelska vojska upala na brodove s pomoći za Gazu. Iz flotile poručili: "30 brodova i dalje plovi prema cilju"

Piše I. H., 02. listopada 2025. @ 06:40 komentari
Izraelci upali na brodove s pomoći za Gazu
Izraelci upali na brodove s pomoći za Gazu Foto: YouTube screenshot
Flotila pomoći za Gazu priopćila je kako deseci njezinih brodova i dalje "snažno plove" prema palestinskom teritoriju unatoč presretanju izraelskih pomorskih snaga.
Divlje odlagalište otpada u Splitu
UŽAS NA OBALI
Nedovršena zgrada u elitnom naselju postala je divlje odlagalište otpada: "Jednostavno, javni WC..."
Afrička svinjska kuga prijeti istarskom pršutu
AFRIČKA SVINJSKA KUGA
Smrtonosni virus koji hara Slavonijom, stvara probleme i u drugom dijelu države: "Teško nam je..."
11 mjeseci od novosadske tragedije! Mimohodi diljem Srbije
"11 mjeseci - 0 odgovornosti"
11 mjeseci od novosadske tragedije! Mimohodi diljem Srbije
Preminula Jane Goodall, šaptačica čimpanzama
u dobi od 91 godine
Preminula Jane Goodall, šaptačica čimpanzama
Srušio se zrakoplov talijanskih zračnih snaga, poginule obje osobe u avionu
NESTAO S RADARA
Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
MORH: Redovite dnevne i noćne letačke aktivnosti borbenih aviona Rafalea
Svakodnevno
MORH uputio upozorenje: "Očekujte to danju i noću u cijeloj Hrvatskoj"
Gošća na svadbi napala mladenku
Opći kaos u susjedstvu
VIDEO Gošća na svadbi udarila mladenku, stradao i mladoženja, a kad je stigla hitna, više nije bilo pomoći
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Provjerite
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Vilija Beroša, uz pravosudnu borbu, čeka i natjecanje za mjesto neurokirurga
Natječaj u tijeku
Vili Beroš ima asa u rukavu: Ako ne dobije posao u KBC-u, neće ostati bez prihoda
vijesti
Masakr u susjedstvu: Otac kamenom zatukao i ubio ženu i sina, kćeri se bore za život
Sumanuti čin
Masakr u susjedstvu: Otac kamenom zatukao i ubio ženu i sina, kćeri se bore za život
show
Turska pjevačica Güllü tragično je preminula u 52. godini
"Svi znamo da je..."
Preminula poznata pjevačica nakon pada s balkona, tužnu vijest je objavila njezina kćer
Kako izgleda supruga Nikole Grmoje?
samozatajna žena
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
Sandra Bagarić bila na predstavi sa sinom i suprugom Darkom Domitrovićem
rijetko ga pokazuje
Sandra Bagarić u izlazak povela zgodnog sina, evo kako mladić izgleda!
zdravlje
Iscjedak kao bjelanjak: Kada se javlja i što znači?
Vezan je za plodnost
Iscjedak kao bjelanjak: Kada se javlja i što znači?
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Odgovore na ova pitanje treba znati svaka odrasla osoba!
Pokažite što znate!
Odgovore na ova pitanje treba znati svaka odrasla osoba!
"Zašto Hrvati žive kao kokoši?": Djevojka s Filipina nasmijava vicevima na hrvatskom
LOL
"Zašto Hrvati žive kao kokoši?": Djevojka s Filipina nasmijava vicevima na hrvatskom
tech
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
To ne zvuči dobro
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
"Temelji su postavljeni"
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
sport
Strava pred europsku utakmicu: Huliganski sukob u centru grada, zloglasni huligani poraženi na domaćem terenu
užas!
Strava pred europsku utakmicu: Huliganski sukob u centru grada, zloglasni huligani poraženi na domaćem terenu
Nogometaši Dinama ipak moraju u Beograd: Čeferinovo pravilo napravilo rusvaj u zadnji čas
europski ispit
Nogometaši Dinama ipak moraju u Beograd: Čeferinovo pravilo napravilo rusvaj u zadnji čas
Ponajbolji hrvatski desni bek slobodan je već gotovo mjesec dana, što klubovi čekaju!?
BIO NA VRATIMA DINAMA
Ponajbolji hrvatski desni bek slobodan je već gotovo mjesec dana, što klubovi čekaju!?
tv
U dobru i zlu: Puno je prošlo od kada su se zadnji put vidjeli
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Puno je prošlo od kada su se zadnji put vidjeli
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
Skrivena sudbina: Nije ih imao hrabrosti pogledati u oči nakon svega
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Nije ih imao hrabrosti pogledati u oči nakon svega
putovanja
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Panos na Velebitu
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Tjedni jelovnik
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Počinje Passion Week! 16 restorana diljem zemlje ove jeseni nudi promotivne menije, evo kako do njih
Pokrovitelj Mastercard
Počinje Passion Week! 16 restorana diljem zemlje ove jeseni nudi promotivne menije, evo kako do njih
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
lifestyle
Lejla Filipović izdanje razigrala detaljima ukrašenima životinjskim uzorkom
ELEGANTNO I U TRENDU
Cijela kombinacija je top, ali najviše pažnje privlače tenisice Lejle Filipović
Samantha 17:Legendarni ruž osamdesetih
KULTNI RUŽ
Nosile su ga generacije, a pamtimo ga i danas: Kako je ruž nijanse Samantha 17 ušao u legendu?
Juha od bundeve iz pećnice
Neodoljiva je
Mogli bismo cijelu jesen jesti samo ovu juhu od bundeve, još je bogatija zbog pečenog povrća
sve
Turska pjevačica Güllü tragično je preminula u 52. godini
"Svi znamo da je..."
Preminula poznata pjevačica nakon pada s balkona, tužnu vijest je objavila njezina kćer
Strava pred europsku utakmicu: Huliganski sukob u centru grada, zloglasni huligani poraženi na domaćem terenu
užas!
Strava pred europsku utakmicu: Huliganski sukob u centru grada, zloglasni huligani poraženi na domaćem terenu
Lejla Filipović izdanje razigrala detaljima ukrašenima životinjskim uzorkom
ELEGANTNO I U TRENDU
Cijela kombinacija je top, ali najviše pažnje privlače tenisice Lejle Filipović
 
