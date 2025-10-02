VIDEO Izraelska vojska upala na brodove s pomoći za Gazu. Iz flotile poručili: "30 brodova i dalje plovi prema cilju"

Izraelska mornarica presrela je brodove koji su prevozili pomoć Gazi i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.
NESTAO S RADARA
Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
Svakodnevno
MORH uputio upozorenje: "Očekujte to danju i noću u cijeloj Hrvatskoj"
Opći kaos u susjedstvu
VIDEO Gošća na svadbi udarila mladenku, stradao i mladoženja, a kad je stigla hitna, više nije bilo pomoći
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila koja su dio Globalne Sumud flotile (GSF) "sigurno zaustavljeno" i da se oni na njima prebacuju u izraelsku luku. Dodaje se da je mornarica naredila plovilima da promijene kurs jer su se "približavala aktivnoj borbenoj zoni".
Flotila pomoći za Gazu priopćila je kako deseci njezinih brodova i dalje "snažno plove" prema palestinskom teritoriju unatoč presretanju izraelskih pomorskih snaga.
"30 brodova i dalje snažno plovi prema Gazi, udaljeni samo 46 nautičkih milja, unatoč neprekidnim agresijama izraelske okupacijske mornarice", objavila je flotila na X-u u 3.20 po lokalnom vremenu (0020 GMT).
Agence France-Presse također je citirala glasnogovornika flotile Saifa Abukesheka, koji je rekao da su izraelske snage presrele 13 brodova s ukupno oko 200 ljudi, među kojima su mnogi iz Španjolske i Italije.
No, u videu objavljenom na Instagramu izjavio je:
"Naša misija se nastavlja. Oni su odlučni i čine sve što je u njihovoj moći da uspiju probiti opsadu već u ranim jutarnjim satima", rekao je za preostala plovila.
"Izraelske pomorske snage ilegalno su presrele i ukrcale se na brod Hio iz Global Sumud flotile, zajedno s drugim plovilima u međunarodnim vodama. Prijenosi uživo i komunikacije su prekinuti. Status sudionika i posade ostaje nepoznat. Ovo je ilegalni napad na nenaoružane humanitarce. Pozivamo vlade i međunarodne institucije da zahtijevaju njihovu hitnu sigurnost i oslobađanje", objavila je flotila na Instagramu.
Objavljene su i snimke s brodova Florida i All In na koje su se ukrcali izraelski vojnici. Svi članovi posade su odvedeni.
"Posljednji trenuci prije nego što smo izgubili kontakt s našim suborcima na nizozemskom brodu Mohammed Bhar, koji plovi prema Gazi u humanitarnoj misiji s konvojem Al-Sumud kako bi probili brutalnu blokadu", objavila je flotila na X-u.