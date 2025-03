Uobičajen ribolov trojice muškaraca na Novom Zelandu dobio je neobičan preokret kada je veliki, 400 kilograma težak, dupin uskočio u njihov čamac. Životinja je oštetila pramac broda i polomila sve ribarske štapove, a jedan od ribara je lakše ozlijeđen.

Trojica ribara prvo su primijetili da nešto zaklanja sunce, a onda začuli snažan prasak. Odjednom je pred njima ležao veliki dupin. Nakon prvotnog šoka, ribari su dupina pokušali vratiti u more, no nisu u tome uspjeli zbog veličine životinje, piše The Economic Times.

"Gledali smo dupina koji je još živ i diše i pomislili smo da se moramo početi brinuti za njega i smisliti što učiniti", rekao je Dean Harrison, vlasnik broda.

O incidentu su obavijestili novozelandske vlasti za zaštitu prirode, koje su im savjetovale da brodom doplove do ribarske rampe. No kako je do tamo trebalo ploviti oko sat vremena, ribari su dupina neprestano polijevali vodom i mokrim ručnikom ga štitili od sunca.

Kada su stigli do obale, okupljeni pripadnici lokalnog plemena Maori prvo su se pomolili za dupina, a potom su ga traktorom vratili u ocean. Mužjak star dvije do tri godine nazvan je Tohu, što na maorskom znači "žig". Vlasnik ribarskog broda preimenovao je svoj brod u znak sjećanja na dupina.

