VIDEO Naoružani otmičari objavili snimku s otetom djecom: Učenice vraćene na sigurno

U Nigeriji su, prema potvrdi predsjednika države, oslobođene 24 učenice koje su prije nešto više od tjedan dana otete iz internata u saveznoj državi Kebbi. Pojavila se i videosnimka na kojoj se vide naoružani muškarci okruženi djevojčicama.

Vlasti su potvrdile da je snimka autentična, prenosi BBC.

Na toj snimci maskirani otmičari tvrde kako su učenice puštene zahvaljujući dogovoru s vladom.

WATCH: Terrorists In New Video Tell Kebbi Schoolgirls 'We Are Releasing You, Government Did Not Rescue You' pic.twitter.com/WQFmP5GvW9 — Sahara Reporters (@SaharaReporters) November 26, 2025

Naoružani napadači upali su 17. studenoga u školu u državi Kebbi, ubili dvoje zaposlenika i oteli ukupno 25 djevojčica, od kojih je jedna ubrzo nakon napada uspjela pobjeći. Što je točno dovelo do oslobađanja preostale 24 učenice zasad nije razjašnjeno.

Guverner Nasir Idris izjavio je jučer kako vlada nije platila otkupninu.

Ovaj incident samo je jedan u nizu nasilnih događaja koji su posljednjih dana pogodili najmnogoljudniju afričku zemlju. Prošlog petka je iz katoličke škole St. Mary’s u državi Niger odvedeno više od 250 djece, koja se još uvijek vode kao nestala. Taj je slučaj već okarakteriziran kao jedna od najvećih masovnih otmica u povijesti Nigerije.

No pojedini dužnosnici tvrde da je broj nestalih pretjerano uvećan. Guverner države Niger, Umar Bago, rekao je za BBC kako je pronađeno i spašeno 11 učenika te izrazio sumnju u procjene Kršćanske udruge Nigerije (CAN) koja govori o 300 otetih. Pozvao ih je da svoje podatke stave na uvid vlastima. Policijski komesar također je dovodio u pitanje brojke koje navodi CAN.

S druge strane, čelnik CAN-a u toj državi, biskup Bulus Dauwa Yohanna, kritizirao je reakciju vlasti, ustvrdivši da ne postoji "nikakav ozbiljan napor" da se ostatak nestalih pronađe.

Predsjednik Nigerije Bola Tinubu zahvalio je sigurnosnim snagama na “brzoj reakciji” u slučaju otmice u Kebbiju te najavio slanje dodatnih trupa u ranjive dijelove zemlje kako bi se spriječili novi napadi. Zbog eskalacije krize odgodio je i odlazak na summit G20. Na društvenoj mreži X poručio je zračnim snagama da održavaju stalni nadzor nad udaljenim područjima i usklađuju operacije s kopnenim postrojbama kako bi brzo otkrile i neutralizirale neprijateljske skupine.

Otmice koje provode bande već su godinama ozbiljan sigurnosni problem u Nigeriji. Od 2014., kada je iz Chiboka oteto 276 djevojčica, iz škola je nestalo više od 1500 djece.

Posebni izaslanik UN-a za obrazovanje, bivši britanski premijer Gordon Brown, pozvao je međunarodnu zajednicu da učini sve kako bi pomogla povratku otete djece te naglasio da škole moraju biti sigurna mjesta, a ne mete kriminalnih skupina.