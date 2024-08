Veliki sigurnosni propust na aerodromu u Njemačkoj: Muškarac se dvaput ukrcao u avion bez karte, jednom i s nožem

Njemačka policija je potvrdila veliki sigurnosni propust u zračnoj luci u Münchenu. Jedan norveški putnik uspio se ukrcati na dva leta i to bez važeće karte za te letove, odnosno boarding karte potrebne za ulazak u zrakoplov. Nakon što ga je policija prvi put uspjela zaustaviti prije polijetanja aviona, samo dan kasnije on je odletio u smjeru Švedske.



Prvi put 39-godišnjak je, kako je potvrđeno, uspio prevariti sigurnosno osoblje jednog od najvećih njemačkih aerodroma 4. kolovoza ove godine. Naime, putnicima je za ulazak u avion potrebna boarding karta koju skeniraju na automatskim prolazima. Muškarac je jednostavno stajao pored drugog putnika, a nakon što je on skenirao svoju kartu, 39-godišnjak se iza njega progurao kroz kontrolni punkt te prošuljao pored zaposlenika aviokompanije koji su bili na terminalu i tako uspio ući u avion koji je trebao poletjeti prema Hamburgu.

Međutim, taj je let bio rasprodan pa nije imao gdje sjesti i tako je otkriven njegov pokušaj manipulacije, prenosi Deutsche Welle. Iako je potencijalni slijepi putnik predan policiji i optužen, odmah je pušten i vraćen u zračnu luku dan kasnije.

Bez karte, ali s nožem

Tada se Norvežanin koristeći istu tehniku kao i na letu prema Hamburgu, bez karte uspio ukrcati u zrakoplov na letu prema Stockholmu i odletio prema glavnom gradu Švedske s obzirom na to da taj let nije bio rasprodan. Nije precizirano o kojoj se aviokompaniji radilo. Nakon dolaska u švedski glavni grad 39-godišnjak je vrlo brzo privukao pažnju osoblja koje radi u zračnoj luci – naime, po hitnom postupku je htio odletjeti natrag u München.

Muškarca je uhitila švedska policija, a prilikom pretresa je ustanovljeno da je sa sobom imao i nož s oštricom dugom 10 centimetara. Usprkos tome, policijski glasnogovornik Sebastian Pinta ustvrdio je da nije predstavljao nikakvu opasnost.



Glasnogovornik Zračne luke München Henner Euring je izjavio da se još uvijek istražuje kako se uopće mogao dogoditi sigurnosni propust i dodao da će za to biti potrebno određeno vrijeme: "Mi istražujemo kako se moglo dogoditi da je putnik mogao zaobići automatsku kontrolu boarding karata prije sigurnosne kontrole. Aviokompanija osim toga ispituje proces kontrole boarding karata na samom terminalu, gdje je ona sama odgovorna za kontrolu putnika."

Po navodima njemačke policije, protiv 39-godišnjaka je pokrenuta istraga zbog nedozvoljenog ulaska u zemlju i manipulacije prilikom transporta. Još uvijek nije poznato je li itko od njega na aerodromu u bilo kojem trenutku zahtijevao da pokaže svoje osobne dokumente.



Pročitajte i ovo napad u regiji Kursk VIDEO Ukrajinci emitirali skidanje ruske zastave, vojnici upali u grad i vikali "Slava Ukrajini!"

Pročitajte i ovo Nuklearna prijetnja Satelitske snimke otkrile tajnu tvornicu: Duž granice nalazi se do 1000 nuklearnih projektila