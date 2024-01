Veliki prosvjed poljoprivrednika u Njemačkoj: Traktorima blokiraju prometnice, Vlada ne popušta

Duge kolone traktora od jutra se kreću brojnim cestama diljem Njemačke, blokirajući promet.

Prosvjedi poljoprivrednika u Wiesbadenu tek su početak. Nešto slično je na pomolu u Frankfurtu, a daljnje akcije planirane su u cijelom Hessenu, prenosi Frankfurter Rundschau.

Poljoprivrednici su jutros blokirali ulaze na autocestu A45 u regji North Rhine-Westphalia.

Prilazni putevi bili su blokirani traktorima u oba smjera, rekao je glasnogovornik policije. Prosvjed nije bio prijavljen, a policija istražuje kršenje zakona o okupljanju.

Zašto poljoprivrednici prosvjeduju?

Poljoprivrednici od vlade traže zadržavanje poreznih olakšica i da se subvencije na plavi dizel u potpunosti zadrže.

Vlada je ostala pri odluci o kontroverznom smanjenju subvencija na području agrara – i to unatoč prosvjedima poljoprivrednika. Riječ je postupnom ukidanju poreznih olakšica za dizel. "To je poseban doprinos smanjenju subvencija koje štete klimi", navodi se u Nacrtu zakona. Poljoprivrednici su do sada mogli dobiti djelomičan povrat poreza na energiju za dizel, uz nadoknadu od 21,48 centi po litri, prenosi Deutsche Welle.

Od svibnja će biti povećane takse na avionske karte. Ovisno o krajnjem cilju putovanja, one bi trebale porasti za gotovo petinu – na 15,53 do 70,83 eura po putniku. Taksa na karte naplaćivat će se svim putnicima koji polijeću iz njemačkih zračnih luka.

Njih će morati platiti aviokompanije, ali one će taj teret moći prebaciti na putnika. Na temelju te izmjene vlada u Berlinu ove godine očekuje dodatni prihod od oko 400 milijuna eura.

Vladajuća njemačka koalicija zapravo je prvobitno namjeravala odmah i potpuno ukinuti te olakšice, koje postoje još od 1951. godine. Pogođeni poljoprivrednici i firme u sektoru agrara sada su ipak dobili više vremena da se prilagode.

Ove godine će stopa olakšica biti smanjena za 40 posto, a u 2025. i 2026. za dodatnih 30 posto. Od 2026. tih subvencija više ne bi trebalo biti. Vladajuća koalicija je prošli tjedan odustala od prvobitno planiranog ukidanja oslobađanja od poreza na poljoprivredne strojeve.

Ukidanjem subvencija, poreznih olakšica i investicija njemačka vlada pokušava popuniti proračunsku rupu od 17 milijardi eura.

Vlada očekuje da će proračun biti odobren u siječnju u Bundestagu, a onda na sjednici 2. veljače i u Bundesratu, vijeću njemačkih pokrajina.

Dodatni kaos u prometu izazvat će štrajk strojovođa koji počinje u srijedu.