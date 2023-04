Veliki požar izbio je noćas u ruskom Tjumenju.

U ruskom Tjumenju noćas je izbio ogroman požar. Neslužbeni izvori navode da se najvjerojatnije zapalila trava.

"Ovo je više od suhe trave", poručuju korisnici društvenih mreža, dok drugi tvrde da se radi o zapaljenoj nafti.

Službenih informacija u uzroku požara još nema, kao ni podataka o tome ima li stradalih.

Tjumenj je jedno od najvažnijih industrijskih i gospodarskih središta istočne Rusije. Ima više od 800.000 tisuća stanovnika te je jedan od najvećih gradova u podnožju Urala.

🔥 Meanwhile, there is a large-scale fire in Tyumen, #Russia, according to local tg channels. 🔥#RussiaOnFire #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/n1EwPTQ1dd