U napadu na rusku pograničnu regiju i grad Belgorod oštećena su postrojenja za napajanje električnom energijom, a izbila su i dva požara.

Eksplozije su noćas odjekivale ruskim Belgorodom, a navodno se radi o napadu ukrajinskih dronova na postrojenja za opskrbu električnom energijom.

Guverner Belgoroda rekao je da su pogođene trafostanice u gradu i na još jednom mjestu u široj regiji koja graniči s Ukrajinom.

Yesterday evening an electrical substation in Belgorod was attacked by a drone. Russians were complaining about outages in the city 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7dgV4Q1D5i

"U Belgorodu i Belgorodskoj oblasti zabilježena su dva požara na civilnim objektima. Nije bilo žrtava. Sve su hitne službe na terenu i požar je pod kontrolom", rekao je Vjačeslav Gladkov.

U izvješćima se navodi da su dijelovi grada Belgoroda, koji ima populaciju od 340.000 stanovnika, pretrpjeli nestanak struje nakon ciljanog udara na ključnu trafostanicu u predgrađu Igumenka.

It is reported about a fire at one of the electrical substations in #Belgorod and problems with electricity in the city center.



Locals report hearing an explosion shortly before the fire. Preliminary, it is about a drone attack.



The official authorities have not yet commented… pic.twitter.com/A5ebryUOTc