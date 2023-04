Suzavac, boxer, elektrošoker, odvijač samo su neki od predmeta koji žene svakodnevno nose u torbici kako bi se obranile ili osjećale sigurno. "Što nosim u torbi?", naziv je kampanje predstavljene na početku Međunarodnog tjedna borbe protiv uličnog uznemiravanja, tijekom kojeg se žene poziva da anonimno objave što nose u torbi i svoja iskustva s uznemiravanjima.

Upravo su tramvaji pri vrhu mjesta na kojim su žene najčešće izložene uznemiravanju i to ujutro te od podne do 18 sati. Uz tramvaje, tu je cjelokupni javni prijevoz, taksi, potom ulice, trgovi i parkovi.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo o tome je razgovarao s konzultanticom za suzbijanje nasilja nad ženama Dunjom Bonacci Skenderović.

Na pitanje s čime su žene suočene u tramvajima, Bonacci Skenderović odgovara: "Najčešće s neželjenim dodirima, diranjima intimnih dijelova tijela, naguravanjima, čak i prikazivanjima nekih fotografija".

"Žene najčešće pokušaju izbjeći tu situaciju tako da se maknu od osobe koja ih uznemirava", dodaje.

Što se ulica tiče, Bonacci Skenderović kaže da se žene susreću sa svime. "Od dobacivanja, dodirivanja, ponekad i seksualnih napada", objasnila je.

Nastala aplikacija Safecity

Iz tog je razloga nastala aplikacija Safecity. "Mi smo preveli aplikaciju koja je nastala u Indiji prije desetak godina na hrvatski jezik tako da i u Hrvatskoj građani mogu prijaviti seksualno uznemiravanje", navodi Bonacci Skenderović.

"Mogu prijaviti gdje, kada i što im se dogodilo, opisati događaj. Tako da prikupimo podatke o uličnom uznemiravanju i nasilju zato jer to žene najčešće ne prijavljuju", rekla je.

"To je nešto što im se događa dok idu na posao, u školu ili na tržnicu i onda samo žele to što prije zaboraviti, a zapravo je to jedno vrlo traumatično iskustvo", dodaje Bonacci Skenderović.

Do sada je zaprimljena 71 prijava, najviše ih je iz Zagreba. "Žene u Zagrebu imaju najčešću potrebu za prijavom, a i tu smo najviše oglašavali. Vjerujem da ćemo u sljedećim mjesecima doći do većeg broja prijava, to je i cilj kampanje", rekla je.

"Napravili smo i kampanju 'Što nosim u torbi?' gdje želimo osvijestiti da se žene neugodno osjećaju u javnim prostorima i zbog toga nose sa sobom suzavce, ključeve i ostalo kako bi im to dalo osjećaj sigurnosti. One to neće koristiti za napad, ali osjećaju sigurnost kad hodaju gradom", zaključila je Bonacci Skenderović.

Iz kampanje bi trebala proizaći i suradnja s policijom.

