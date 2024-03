VIDEO Veliki napad na Rusiju! Pogođeno sjedište ruskih špijuna

Ukrajinske oružane snage izvele su napad bespilotnim letjelicama na regionalno sjedište Federalne sigurnosne službe (FSB) u Belgorodu, rekli su lokalni dužnosnici za hitne slučajeve.

Žrtava nije bilo, dok je u napadu oštećena fasada zgrade, razbijeni su prozori, poručili su dužnosnici, piše TASS.

Vjačeslav Gladkov, guverner ruske pogranične oblasti Belgorod, rekao je da je jedan ukrajinski dron udario u visoku stambenu zgradu u Belgorodu, dok je drugi neprijateljski dron pao u lokalnu rijeku bez posljedica. Na mjestu događaja trenutno rade hitne službe.

Ruske lokalne vlasti također su objavile da su ponovo ciljana energetska postrojenja, a zapaljena je najmanje jedna naftna rafinerija. Ukrajinci su pronašli rusku Ahilovu petu te udaraju na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu, nakon što je Kremlj već zabranio izvoz goriva.

"Naftna rafinerija u Rjazanu je napadnuta bespilotnom letelicom. Kao posljedica toga je izbio požar", napisao je Pavel Malkov, guvernor Rjazanske oblasti.

U ruskom napadu na peterokatnicu stambenu zgradu u gradu Mirnohrad u Donjeckoj oblasti ubijene su dvije osobe, a pet je ozlijeđeno, rekao je guverner oblasti Vadim Filaškin.

