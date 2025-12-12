Velika europska zemlja ubrzano razvija planove za rat: "Moramo biti spremni"

Ujedinjeno Kraljevstvo ubrzano razvija planove kako bi pripremilo cijelu zemlju za mogući rat, izjavio je ministar oružanih snaga Al Carns i upozorio na "sjenku rata" koja se nadvila nad Europom uz napomenu da je neprijateljska obavještajna aktivnost protiv Ujedinjenog Kraljevstva u posljednjih godinu dana porasla za više od 50 posto.

Carns je naglasio ključnu ulogu koju bi civili imali u velikom sukobu te je rekao da vojske, mornarice i zračne snage odgovaraju na krize, ali društva, industrije i gospodarstva dobivaju ratove. "Sjenka rata ponovno kuca na vrata Europe. To je stvarnost. Moramo biti spremni odvratiti je", poručio je, piše Sky News.

Njegovi komentari dolaze samo dan nakon što je čelnik NATO-a Mark Rutte poručio saveznicima da se Europa mora pripremiti za sukob s Rusijom razmjera kakve su "podnijeli naši djedovi i pradjedovi", aludirajući na Prvi i Drugi svjetski rat.

Odgovor na špijunažu

Kao potvrdu ozbiljnosti prijetnje, Britanija je u petak objavila da je razina neprijateljskih obavještajnih aktivnosti - uključujući špijuniranje, hakiranje i fizičke prijetnje, protiv njezinih oružanih snaga i Ministarstva obrane porasla za više od 50 posto u zadnjih godinu dana, a kao glavni krivci sumnjiče se Rusija, Kina, Iran i Sjeverna Koreja.

Britanska vlada kao odgovor osniva novu obrambenu protuobavještajnu jedinicu kako bi ojačala sposobnost otkrivanja i ometanja operacija neprijateljskih država. Ujedno se provodi i reorganizacija unutar Ministarstva obrane, gdje se različiti vojni obavještajni ogranci spajaju u novu organizaciju pod nazivom Vojne obavještajne službe (Military Intelligence). Inicijali "MI" isti su kao kod poznatih agencija MI5 i MI6.

Moderna verzija "knjige rata"

Carns, bivši pukovnik specijalnih snaga, najavio je promjene tijekom posjeta strogo tajnoj vojnoj bazi RAF Wyton. Na pitanje novinara je li potrebno više informirati britansku javnost o mogućim žrtvama, s obzirom na slična upozorenja iz Francuske, ministar je potvrdio da se na tome intenzivno radi: "Trenutno se odvija cijeli niz poslova između nas Ministarstva obrane, Ureda Vlade i pristupa cijelog društva tome što sukob znači i što uloga svakoga u društvu znači ako bismo išli u rat i u pripremi za rat."



Ujedinjeno Kraljevstvo nekada je imalo detaljan plan za prijelaz iz mirnodopskog stanja u ratno. Takozvana Vladina ratna knjiga (War Book), razvijana desetljećima, sadržavala je upute za svaki segment društva - od vojske i policije do škola i bolnica. Taj je sustav, međutim, napušten nakon završetka Hladnog rata. Carnsove izjave sada sugeriraju da bi se moderna verzija te doktrine mogla ponovno uvesti.

Bez zastrašivanja

Ključnim se smatra i komuniciranje nove sigurnosne stvarnosti prema javnosti. Ministar je istaknuo kako mnogi u Ujedinjenom Kraljevstvu ne vide, ne čuju niti osjećaju opasnost, unatoč ratu u Ukrajini koji utječe i na njihove živote, primjerice kroz cijene goriva.

"Moramo to približiti ljudima kako bismo osigurali da razumiju, ne da ih prestrašimo, već da budu realistični i shvate odakle te prijetnje dolaze i zašto su obrana i pristup cijelog društva toliko važni", poručio je ministar.