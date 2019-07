Šoping centar na Floridi zatresla je snažna eksplozija, a lokalne vlasti sumnjaju da je riječ o eksploziji plina. Šteta na zgradi šoping centra je velika, a prema prvim izvještajima ima i više ozlijeđenih osoba.

Više vatrogasnih vozila interveniralo je na dojavu o eksploziji i požaru u zgradi šoping centra u gradu Plantationu na Floridi.

Incident je zabilježen u subotu poslijepodne po lokalnom vremenu, a vatraogasci su potvrdili da je u eiksploziji više ozlijeđenih osoba, prenosi RT.

Snimke i fotografije posljedica eksplozije vrlo brzo su se pojavile na Twitteru te pokazuju koliko je snažna bila ta eksplozija.

Po lokalnoj mreži WPLG, do eksplozije je došlo u trgovačkom centru, a teško je oštećena teretana.

Ista mreža objavila je da je ozlijeđeno dvadeset osoba, od kojih dvije teže. (B.V./Hina)

#BREAKING Gas explosion reported at The Fountains shopping center in Plantation, FL. pic.twitter.com/TxRd7Dh3TF