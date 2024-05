VIDEO Propalestinski studentski prosvjedi proširili se i na dva europska grada: "Palestinci ginu duže od 200 dana, no nitko nas ne čuje"

Studenti dublinskog Trinity Collegea i švicarskog Sveučilišta Lausanne zauzeli su svoja sveučilišta kako bi prosvjedovali protiv rata u Gazi, pridruživši se valu prosvjeda koji se proširio američkim kampusima.

U Dublinu, studenti su podigli kamp u petak, zbog čega je sveučilište bilo primorano ograničiti pristup kampusu u subotu i zatvoriti izložbu Knjiga Kellsa, jednu od najvažnijih irskih turističkih zanimljivosti.

Kamp je podignut nakon što je studentski sindikat rekao da ga je sveučilište kaznilo s 214.000 eura zbog gubitaka uzrokovanih prosvjedima proteklih mjeseci, ne isključivo zbog Gaze.

