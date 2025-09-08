Vatrogasci spašavali Poljaka, nevjerojatno je gdje se izgubio: "Mislili smo da je pogreška"

Nesvakidašnja situacija dogodila se u nedjelju u Crnoj Gori kada je Služba zaštite i spašavanja Kotor spašavala Poljaka koji se izgubio.

Crnogorski vatrogasci u početku su mislili da je riječ o šali s obzirom na to da se nalazio dvadeset metara od magistrale, no ipak se pokazalo da je bila potrebna intervencija koju su detaljno opisali na Facebook stranici.

"Lokaciju smo smatrali pogreškom"

"U 19:10 sati Služba zaštite i spašavanja obaviještena je od Operativno komunikacijskog centra 112 da osoba, strani državljanin, traži pomoć, odnosno da se izgubila na lokaciji podnožja brda Vrmac. Lokaciju koju smo dobili smatrali smo pogreškom, jer se radilo o poziciji 20 metara od magistrale. Da, dobro ste pročitali. Osoba se izgubila na 20 metara od magistrale", poručili su vatrogasci.

Dvojica vatrogasaca uporabom drona s termovizijom uspješno su spasila Poljaka. Ističu da helikopter ovog puta nije bio potreban.

"Što mislite, je li toleriranje ovakvog ponašanja turista i dalje opravdano? Mi mislimo da odavno nije. A radilo se o mladoj, muškoj osobi (20 godina) poljske nacionalnosti", naveli su.