Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NESVAKIDAŠNJA INTERVENCIJA

Vatrogasci spašavali Poljaka, nevjerojatno je gdje se izgubio: "Mislili smo da je pogreška"

Piše I. B., 08. rujna 2025. @ 08:29 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Vatrogasci su u početku mislili da je riječ o šali, no uz pomoć drona s termovizijom ipak su morali spašavati izgubljenog turista.
Najčitanije
  1. Ilustracija; Poljska policija
    Sumnjaju na dron

    Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
  2. Snimke s drona
    Pogreška inženjera

    Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
  3. Ilustracija
    Šokantan slučaj u Beču

    Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Vatrogasci spašavali Poljaka koji se izgubio 20 metara od magistrale
NESVAKIDAŠNJA INTERVENCIJA
Vatrogasci spašavali Poljaka, nevjerojatno je gdje se izgubio: "Mislili smo da je pogreška"
Mađarski premijer: "EU se raspada se pred našim očima, ako i bude usvojen - bit će to posljednji proračun"
Jasna poruka
Orban sumnja u postojanje EU nakon 2035. godine: "Raspada se pred našim očima"
Šef lokalne HVIDRA-e zapalio se na Škorinom koncertu, intervenirali i vatrogasci
Ponijela ga pjesma
Šef lokalne HVIDRA-e zapalio se na Škorinom koncertu, intervenirali i vatrogasci
Trump najavio dolazak europskih čelnika u SAD radi rasprava o ratu u Ukrajini
Usred ratova
Trump: "Nisam sretan..."
Miro Bulj u akciji: "Vratimo hrvatsku kunu"
Protiv eura i Plenkovića
Miro Bulj u akciji: "Vratimo hrvatsku kunu"
Trump nakon imigracijske racije kaže da bi tvrtke trebale obučavati američke radnike
Oglasila se Južna Koreja
Trump nakon racije u Hyundaiju: "Poštujte zakone i obučavajte Amerikance za posao"
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Šokantna snimka s drona: Je li ovo dokaz kineske umiješanosti u Putinov rat?
Pogreška inženjera
Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
VIDEO Ministar obrane BiH na svadbi pjevao Thompsonov hit: "Preplavile su me uspomene"
Preplavile ga uspomene, kaže
VIDEO Ministar se popeo na stol na svadbi i zapjevao Thompsonov hit
Policija u Novom Zelandu ustrijelila oca koji je godinama u bijegu sa svojom djecom
Policajac ranjen u glavu
Policija ubila oca koji se godinama skrivao u divljini s djecom
PROVJERENO Medicinske sestre posao su radile srcem i dušom - i ostale bez plaće
DONOSI PROVJRENO
Posao su radile srcem i dušom - i ostale bez plaće. Šefica se oglušuje, a HZZO poručuje: "To je poslovna tajna"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Šokantna snimka s drona: Je li ovo dokaz kineske umiješanosti u Putinov rat?
Pogreška inženjera
Ukrajinci pronašli šokantne snimke: Konačno potvrdili tko naoružava Rusiju?
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
show
Muškarac preskočio ogradu na koncertu Maje Šuput
malo se pretjeralo
Majino vruće kaubojsko izdanje palo je u drugi plan zbog hitre reakcije zaštitara!
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
zdravlje
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Crne točkice na nosu: Zašto nastaju i kako ih ukloniti?
Dosadni miteseri
Crne točkice na nosu: Zašto nastaju i kako ih ukloniti?
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
tech
Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju
Kako, kad i gdje promatrati
Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Nova prijevara
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
sport
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Jedino ispravno
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Cro Cop jurnuo prema treneru nakon što mu je sin pogođen bocom u glavu!
Skandal na FNC-u
Cro Cop jurnuo prema treneru nakon što mu je sin pogođen bocom u glavu!
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Pesto, uspinjače i nezaboravne panorame: Najpodcjenjeniji talijanski grad koji nas je osvojio na prvu
Genova u sjeni drugih
Pesto, uspinjače i nezaboravne panorame: Najpodcjenjeniji talijanski grad koji nas je osvojio na prvu
Čarobna šumska kuća: Gdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji
Forest House Niko
Čarobna šumska kuća: Gdje vrijeme teče sporije, priroda miriše intenzivnije, a stres – ne postoji
"Nasukan" na stijeni: Kruzer dug 165 metara u Južnoj Koreji o kojem se i dalje priča
(Ne)vjerojatni prizor
"Nasukan" na stijeni: Kruzer dug 165 metara u Južnoj Koreji o kojem se i dalje priča
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Vizionar
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
lifestyle
Olja Vori u Rohe haljini i Chanel salonkama
TOP!
Haljina Olje Vori je divna, a njezine salonke proglasili ste najljepšima na svijetu
Franka Batelić u trapericama Joce, francuskog brenda IRP 2025.
Produžuju figuru
Traperice s rupama na rubu nogavica hit su među Parižankama, a nosi ih i Franka Batelić
Recept za noklice za varivo
Za fino varivo
Pročitajte najbolji recept za domaće noklice, točno onakve kakve trebaju biti
sve
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Jedino ispravno
Stošić se oglasio nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku
Cro Cop jurnuo prema treneru nakon što mu je sin pogođen bocom u glavu!
Skandal na FNC-u
Cro Cop jurnuo prema treneru nakon što mu je sin pogođen bocom u glavu!
Olja Vori u Rohe haljini i Chanel salonkama
TOP!
Haljina Olje Vori je divna, a njezine salonke proglasili ste najljepšima na svijetu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene