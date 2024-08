Petnaest vatrogasnih vozila i oko 100 vatrogasaca raspoređeno je u subotu na gašenju požara u Somerset Houseu, u centru Londona, pri čemu su oblaci crnog dima bili vidljivi širom grada.

"Vatrogasne ekipe gase plamen u dijelu krova zgrade," priopćila je Londonska vatrogasna brigada, dodajući da uzrok požara još nije poznat.

Somerset House, koji se nalazi na obali rijeke Temze, nekada je bio kraljevska palača, a sada je centar za umjetnost, kulturu i zabavu.

🚨Around 125 firefighters are tackling a huge blaze at Somerset House in central London.



Guess when building begun….1776.

Guess who owns it….The Somerset Trust was created by Lord Rothschild.



Wonder what nefarious evil shit is below that House. pic.twitter.com/BInVbs2KLE