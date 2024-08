Tim kajakaša i ronilaca u uvali La Jolla uz obalu Kalifornije pronašao je iznimno rijetku dubokomorsku ribu mrtvu u vodi prije nekoliko dana. Riječ je o ribi veslo, koja ima jedinstvenu povijest kao i njezino neobično vrpčasto tijelo koje se može rastegnuti do 30 stopa.

U japanskoj legendi riba je poznata kao predznak potresa, što je dovelo do toga da je se naziva "riba sudnjeg dana", a oba ova čimbenika s vremenom su dovela i do legendi o morskim čudovištima s obzirom na to da izgleda kao mitološka morska zmija. Kajakaši i ronioci pronašli su ribu dva dana prije potresa koji je pogodio Los Angeles, piše BBC, koji donosi i snimku ribe.

Unatoč promatranjima koja upućuju na njihovu distribuciju od Atlantskog oceana i Sredozemnog mora do plaže Topanga u južnoj Kaliforniji, ovaj primjerak označava tek 20. ribu veslo koju je voda nanijela u Kaliforniju od 1901. godine, prema stručnjaku za ribe Scripps Instituta za oceanografiju Benu Frableu, piše Times of San Diego. Posljednji put riba veslo u Oceansideu je bila viđena 2013. i ostavila je i mještane i znanstvenike podjednako zaprepaštene i zbunjene.

Ovaj put primjerak u vodama La Jolle bio je dugačak 12 stopa i postat će dio Zbirke morskih kralježnjaka u Scrippsu, jedne od najvećih zbirki dubokomorskih riba na svijetu, a znanstvenici će izvršiti obdukciju kako bi vidjeli mogu li utvrditi uzrok njezine smrti i kako je uopće završila u plitkim vodama.

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq