Premijer se oglasio o uzroku eksplozije na pruzi, potvrdio najcrnju sumnju

Uzrok eksplozije u kojoj je u nedjelju teško oštećena željeznička pruga na relaciji Varšava-Lublin je sabotaža, rekao je u ponedjeljak poljski premijer Donald Tusk.

"Željezničku prugu je razorila eksplozivna naprava", napisao je Tusk na platformi društvenih medija X.

"Hitne službe i tužiteljstvo rade i izašle su na mjesto događaja. Šteta je utvrđena i bliže Lublinu na istoj ruti", rekao je.

Lokalna policija u nedjelju je objavila da je strojovođa prijavio štetu na željezničkoj pruzi u središnjoj Poljskoj.

Varšava je ranije izjavila da je zbog svoje uloge, a to je uloga središta za pomoć Ukrajini u ruskome ratu, postala metom sabotaža.

Moskva je više puta to negirala.