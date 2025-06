Srpski odvjetnik za Dnevnik Nove TV o optužbama protiv studenata: "Potpuno besmisleno, toga ima samo kod nas"

Ulice Beograda tijekom noći su gorjele zbog sukoba policije i prosvjednika. Nemiri su izbili nakon skupa na kojem su bili deseci tisuća ljudi koji su tražili prijevremene izbore u Srbiji.

Na trgu Slavija prema podacima MUP-a okupilo se 36 tisuća ljudi. Arhiv javnih skupova procjenju je da ih je bilo 140 tisuća. Prosvjede već sedam mjeseci organiziraju studenti nakon što je 16 osoba poginulo u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Jedan od njihovih zahtjeva je raspisivanje prijevremenih izbora.

Za nedjelju su najavljeni manji prosvjedi, a uživo iz Beograda javila se reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac. Razgovarala je s odvjetnikom Božom Prelevićem o posljedicama prosvjeda.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova uhićenja, a reporterka je pitala odvjetnika jesu li ona već započela.

"Režim je ušao u novu restriktivnu fazu. Moglo bi se reći osvete prema studentima. Mi se inače nalazimo u neobičnom, kafkijanskom obratu, on studente naziva teroristima, a oni se u stvari zalažu za vladavinu prava i za uređenu državu. On bi na neki način htio spriječiti ove prosvjede, boji se da će se rasplamsati", rekao je Prelević.

Dodao je i da je očigledno, poslije sedam mjeseci prosvjeda gdje po 300, 350 tisuća ljudi izlazi na ulice da Vučić neće predati vlast bez jačeg pritiska. Objasnio je i kako odvjetnici pomažu studentima.

"Ovdje se skupila grupa odvjetnika koji će pro bono braniti studente. Moramo se nekako okupiti, biti solidarni i nastaviti s prosvjedima jer ipak država je naša. Oni su oteli tu državu i na njoj se užasno bogate. Mislim da je potpuno jasno i legitimno boriti se za vlastitu državu", kazao je.

Rekao je i o kakvim je optužbama protiv studenata riječ.

"Optužbe su u potpunosti besmislene. Optuživati studente za terorizam zato što su možda nešto vikali ili bacili plastičnu bocu prema policiji je suludo. Mislim da je to terorizam samo u Srbiji i ne vjerujem da će to proći kod tužiteljstva. To je optužba policije, ali za sada nije bilo tužitelja koji su spremni igrati se vlastitom profesijom i ulogom u pravosuđu tako što bi gluposti nazivali terorizmom", zaključio je Prelević.