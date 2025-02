VIDEO Srušio se zrakoplov: Poginulo šest osoba, među njima i dijete

Šest osoba poginulo je u padu zrakoplova u Philadelphiji. Jet Rescue Air Ambulance priopćio je da se njihov zrakoplov srušio te da su u zrakoplovu bila četiri člana posade i jedan pedijatrijski pacijent s majkom.

"Trenutačno ne možemo potvrditi da ima preživjelih", stoji u priopćenju tvrtke.

Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) priopćila je da je na Learjetu 55 bilo šest osoba te da se zrakoplov srušio oko 18:30. Meksička vlada je objavila da su svi putnici na zrakoplovu bili meksički državljani, izvijestio je CNN.

Another plane crash just now in Philadelphia; we can't rush to judgment until we know if the pilot is black or white.pic.twitter.com/7zSG1n0rn1