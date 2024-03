Užas na autocesti: Kamion se zaletio u policijsku kontrolnu točku, poginulo šestero ljudi

Teretni kamion zabio se u policijsku kontrolnu točku u južnoj Španjolskoj rano u utorak, usmrtivši šest osoba, uključujući dva policajca, priopćila je regionalna vlada. Još tri osobe ozlijeđene su u nesreći koja se dogodila oko 4:30 ujutro na autocesti u blizini grada Los Palacios u pokrajini Sevilla, objavila je vlada Andaluzije. Sva trojica ozlijeđenih su pripadnici policijskih snaga Civilne garde, objavile su te snage u poruci na X-u.

"Želio bih poslati svu svoju ljubav i solidarnost obiteljima ljudi koji su poginuli, dvojica policajaca, u provjeri na cesti", napisao je premijer Pedro Sanchez na X-u, dodajući da ozlijeđenima želi brz oporavak.

Španjolski mediji navode, a prenosi Barron, kako su policajci koje je pregazio kamion provodili rutinske provjere protiv trgovine drogom. Vozač kamiona je priveden i testiran je na droge i alkohol, a nalaz je negativan, što znači da u trenutku tragične nesreće nije bio pod utjecajem alkohola ili droge.

Predstavnik središnje vlade u pokrajini Sevilla Francisco Toscano, rekao je za radio Cadena Ser da se čini da je vozač bio "ometen" i da je slučajno udario u policijsku kontrolnu točku.

