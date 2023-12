Uspostavljena nova jedinica Ukrajinske vojske u kojoj se protiv Rusije bore - Rusi

Sibirska bojna vojna je jedinica ukrajinske vojske koju uglavnom sačinjavaju Rusi, pripadnici etničkih manjina s istoka Rusije. Pridružili su se Ukrajinskim vojnim snagama i djeluju protiv vlastite zemlje u nadi da će pomoći okončati vladavinu predsjednika Putina te donijeti prospritet svojim osiromašenim pokrajinama.

Mnogi članovi bojne potječu s područja Jakutije i Burjatije te priznaju da postoji doza rasizma i opresije koji doživljavaju od ostalih Rusa. Zbog toga te regije i zazivaju samostalnost.

"Razočarao me vlastiti narod", priznao je za The Associated Pres jedan od vojnika, koji djeluje pod imenom Karabas. "Zato sam odlučio doći ovdje i boriti se za oslobođenje Ukrajine", dodao je.

Karabas je podijelio svoje zaprepaštenje stavom većine Rusa koji su rusku invaziju na Ukrajinu ili bespogovorno podržavali ili ju ignorirali.

Ruski državljani djeluju i unutar drugih volonterskih udruga u Ukrajini, ali Sibirska bojna jedina djeluje kao jedinica službene ukrajinske vojske.

Pročitajte i ovo Velika prijetnja ekosustavu VIDEO Užasan prizor sve zaprepastio, nitko nema objašnjenje: "Ovakvo nešto nikad prije nismo vidjeli!"

Pročitajte i ovo afera Mreža Smijenjeni Lovrinčević oglasio se o porukama, objasnio tko je Davor: "Istina često nije ono što vam se servira"

Vojnici koji pristupe bojnoj podliježu dugim sigurnosnim provjerama, koje ponekad traju i do godine dana, nakon čega ih se obučava i šalje na prve linije obrane u istočnoj Ukrajini. Mnogi su već poslani u pokrajinu Donjeck.

Karabas je nakon odlaska iz Rusije otišao u Armeniju gdje se zbližio s ukrajinskim vojnicima te naučio ukrajinski jezik. Danas odbija pričati ruski.

Njegov suborac i sunarodnjak, Holod, željno iščekuje kraj Putinove vladavine. "Tek kada se to dogodi, moći ćemo pričati o pobjedi", rekao je.

Bojna, koja broji 20-ak članova, uspostavljena je prije šest mjeseci, a prema zasad primljenim prijavama za pristup bojnoj, postoje indikacije da bi broj ruskih vojnika mogao prijeći 300. A Karabas tvrdi da "moraju postojati desetine, stotine, tisuće" Rusa poput njega, voljnih boriti se za Ukrajinu.